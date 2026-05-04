04 de maio de 2026
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TRÁFICO

GMs prendem suspeito em 'biqueira' ao lado de UPA em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia 
| Tempo de leitura: 1 min
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Os guardas municipais prenderam o suspeito
Os guardas municipais prenderam o suspeito

Um homem foi preso por tráfico de drogas neste domingo (3) em uma 'biqueira' próximo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí. A prisão foi feita por guardas municipais de Operações com Cães.

Supervisionados pelo subinspetor Cristiano, os GMs Júlio, Chagas e Ferreira, com a k-9 Darra, estavam em patrulhamento em local dominado pelo tráfico, quando avistaram três homens em atitude suspeita.

Dois deles correram e conseguiram fugir por um área de mata, mas um permaneceu parado.

Com ele foram localizadas dezenas de porções de cocaína e crack.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

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