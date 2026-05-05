Um motociclista, sem idade revelada, morreu na tarde desta terça-feira (5) ao bater na traseira de uma carreta quando transitava pela rodovia dos Bandeirantes, no município de Itupeva.

Segundo a Artesp, o motociclista e o motorista da carreta trafegavam sentido a capital paulista, quando no Km 75 o condutor da moto bateu na traseira do veículo que seguia na sua frente por motivos que serão apurados.

Ainda de acordo com a ARtesp, o trânsito na rodovia ficou lento devido ao pouso do helicóptero Águia da Polícia Militar. Os socorristas prestaram atendimento ao motociclista, mas ele não resistiu e acabou falecendo no local. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.