13 de abril de 2026
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QUALIFICAÇÃO

GM participa de aperfeiçoamento em patrulhamento ambiental

Por Da redação | Guarda Municipal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Guarda Municipal de Jundiaí
A iniciativa promove capacitação intensiva voltada à preservação e fiscalização ambiental
A iniciativa promove capacitação intensiva voltada à preservação e fiscalização ambiental

Guardas Municipais de Jundiaí participaram nessa sexta-feira (10) do ‘1º Curso de Técnicas de Patrulhamento Ambiental da Guarda Municipal’. A iniciativa promove capacitação intensiva voltada à preservação e fiscalização ambiental.

A qualificação tem foco no aperfeiçoamento das condutas técnicas, táticas e disciplinares necessárias para a atuação especializada em áreas de preservação. O curso busca padronizar os procedimentos operacionais, garantindo que os agentes estejam preparados para os desafios da proteção do ecossistema.

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As atividades dessa sexta foram realizadas na Associação Mata Ciliar (AMC) e se concentraram no manuseio e captura técnica de animais silvestres e peçonhentos. A vasta biodiversidade da Serra do Japi exige preparo e domínio na articulação da fauna e flora.

O treinamento favorece aos Guardas Municipais o domínio da técnica necessária e correta de contenção de animais, além do transporte dos mesmos até seus destinos finais. É bom para os agentes e, principalmente, para a natureza, garantindo que o animal resgatado chegue em segurança para reabilitação ou seja solto adequadamente na mata nativa.

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