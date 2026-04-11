Guardas Municipais de Jundiaí participaram nessa sexta-feira (10) do ‘1º Curso de Técnicas de Patrulhamento Ambiental da Guarda Municipal’. A iniciativa promove capacitação intensiva voltada à preservação e fiscalização ambiental.
A qualificação tem foco no aperfeiçoamento das condutas técnicas, táticas e disciplinares necessárias para a atuação especializada em áreas de preservação. O curso busca padronizar os procedimentos operacionais, garantindo que os agentes estejam preparados para os desafios da proteção do ecossistema.
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As atividades dessa sexta foram realizadas na Associação Mata Ciliar (AMC) e se concentraram no manuseio e captura técnica de animais silvestres e peçonhentos. A vasta biodiversidade da Serra do Japi exige preparo e domínio na articulação da fauna e flora.
O treinamento favorece aos Guardas Municipais o domínio da técnica necessária e correta de contenção de animais, além do transporte dos mesmos até seus destinos finais. É bom para os agentes e, principalmente, para a natureza, garantindo que o animal resgatado chegue em segurança para reabilitação ou seja solto adequadamente na mata nativa.