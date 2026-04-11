Guardas Municipais de Jundiaí participaram nessa sexta-feira (10) do ‘1º Curso de Técnicas de Patrulhamento Ambiental da Guarda Municipal’. A iniciativa promove capacitação intensiva voltada à preservação e fiscalização ambiental.

A qualificação tem foco no aperfeiçoamento das condutas técnicas, táticas e disciplinares necessárias para a atuação especializada em áreas de preservação. O curso busca padronizar os procedimentos operacionais, garantindo que os agentes estejam preparados para os desafios da proteção do ecossistema.

LEIA MAIS: