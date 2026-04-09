A população do Jardim Ermida I recebe do poder público a Praça Maria Rodrigues Rosa, mais conhecida como Praça Atmosphera, reformada e pronta para a prática de esportes e lazer. O espaço recebeu nos últimos meses melhorias para ampliar o conforto, a conservação e a qualidade de uso do equipamento público.

Entre as melhorias estão a troca de 30 lixeiras instaladas na praça e no entorno, além da substituição da madeira de todos os bancos, com aplicação de verniz nas estruturas, incluindo o quiosque. Também foram realizados serviços de roçagem, manutenção e limpeza do espaço pet e revisão dos aparelhos da academia ao ar livre e dos brinquedos infantis.

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