A praça Paz Celestial, localizada na rua Padre Bento, no bairro Vila Bela I, está passando por serviços de manutenção realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. As intervenções incluem poda de árvores, roçagem, pintura e reparos em estruturas como a academia ao ar livre e brinquedos infantis.

Os trabalhos são executados por equipes do Departamento de Parques, Jardins e Praças, com foco na conservação do espaço e na melhoria das condições de uso para a população. A ação busca garantir a funcionalidade dos equipamentos e a preservação da área destinada ao lazer e convivência.

Frequentada por moradores da região para atividades como caminhadas, prática esportiva e passeios com animais de estimação, a praça é um dos principais pontos de uso coletivo do bairro. A manutenção periódica é considerada essencial para manter o local adequado e seguro.