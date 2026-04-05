A Praça Professora Edmira Silva, no Jardim Petrópolis, começa a ganhar novos ares. As antigas lixeiras foram substituídas e os espaços de convivência estão sendo reformados.

Os serviços incluem a reforma e pintura dos equipamentos da academia ao ar livre, manutenção e pintura dos bancos, poda da vegetação e uma intervenção completa no quiosque da praça, que apresentava problemas estruturais e oferecia risco aos frequentadores.

Funcionários da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP) deram início a retirada das telhas e dos troncos de sustentação do quiosque. A base da estrutura, mesas e bancos permanecem e vão ganhar nova pintura, deixando o ambiente mais claro e seguro para quem frequenta o local.