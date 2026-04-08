A Prefeitura de Itupeva executou, nesta terça-feira (7), a limpeza do primeiro terreno particular com base no Decreto nº 4.144/2026, que regulamenta a realização do serviço pelo poder público com posterior cobrança ao proprietário.

A ação marca a efetiva aplicação da nova legislação, criada justamente para dar mais eficiência à resolução de um problema recorrente na cidade: terrenos com mato alto que permaneciam irregulares mesmo após notificações e multas.

Com a nova regra, o município passa a ter respaldo jurídico para atuar diretamente nos casos em que o proprietário não realiza a limpeza dentro do prazo estabelecido, garantindo mais agilidade na solução e contribuindo para a saúde pública e a segurança da população.