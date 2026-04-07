Essa verificação técnica seguirá uma ordem estabelecida no edital dos empreendimentos: primeiramente, é analisado se a família é beneficiária de auxílio-moradia; na sequência, enquadramento como pessoa com deficiência; depois, pessoa idosa; e, posteriormente, mulher vítima de violência doméstica. Caso não haja enquadramento em nenhuma dessas condições, a família permanece na demanda geral. Após as cotas reservadas para o público prioritário (75%), a demanda geral terá 25% das unidades. Não há uma pré-seleção anterior ao sorteio, ou seja, o sorteio é a etapa inicial, e a classificação ocorre posteriormente, com base nos critérios técnicos e legais.

Segundo o edital, os inscritos no sorteio dos empreendimentos devem também estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Mesmo que a renda máxima permitida, de até seis salários mínimos, exceda o teto do CadÚnico, a Secretaria Municipal de Habitação Social informa que este é um requisito obrigatório do programa para validação das informações socioeconômicas. No entanto, não é exigido que o cadastro esteja ativo no momento da inscrição. A obrigatoriedade se aplica à etapa posterior ao sorteio, quando os candidatos convocados passam pela análise documental.

Nesses casos, se o candidato sorteado ainda não estiver inscrito no Cadastro Único, ele será orientado e encaminhado pela prefeitura para realização do cadastro junto à rede socioassistencial do município, garantindo que possa cumprir essa exigência e seguir no processo. A secretaria reforça que todas as etapas seguem as diretrizes do edital e da legislação vigente.