Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí realizam diligências na noite desta terça-feira (7), em locais apontados durante as investigações como possíveis paradeiros da adolescente Melissa Felippe Santos, de 17 anos, desaparecida em Jundiaí há 9 dias.
Os locais onde as diligências estão sendo realizadas não podem ser divulgadas para não atrapalhar as investigações.
De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, "estamos fazendo tudo o que podemos. Até mesmo os cães farejadores da Guarda Municipal nós já utilizamos em diligências. E hoje, nesta noite, vamos a alguns locais", disse ele, sem entrar em detalhes.
O CASO
Melissa saiu de casa na manhã do dia 28 de março para fazer um simulado de cursinho, mas deixou o local antes das 8h, alegando não se sentir bem. Segundo o irmão, funcionários notaram que ela estava nervosa e usando o celular com frequência.
Imagens conseguidas pela família mostram a jovem indo até um ponto de ônibus na região da rua do Retiro. Ela seguiu até o Jardim Botânico, onde encontrou um amigo e permaneceu até por volta das 12h. Depois disso, utilizou o transporte público até o Terminal Eloy Chaves.
No terminal, entre 13h e 14h, ela tentou pedir um carro por aplicativo e procurou por acomodações nas regiões do Eloy Chaves e Medeiros.
No dia do sumiço, Melissa trajava calça preta, blusa azul, jaqueta preta, tênis preto com solado branco e mochila. Ela tem uma pinta sobre a sobrancelha direita.
Quem tiver informações deve entrar em contato com as forças policiais: 190 (PM), 181 (Polícia Civil) ou 153 (GM).