Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí realizam diligências na noite desta terça-feira (7), em locais apontados durante as investigações como possíveis paradeiros da adolescente Melissa Felippe Santos, de 17 anos, desaparecida em Jundiaí há 9 dias.

Os locais onde as diligências estão sendo realizadas não podem ser divulgadas para não atrapalhar as investigações.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, "estamos fazendo tudo o que podemos. Até mesmo os cães farejadores da Guarda Municipal nós já utilizamos em diligências. E hoje, nesta noite, vamos a alguns locais", disse ele, sem entrar em detalhes.