07 de abril de 2026
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DESAPARECIDA

DIG realiza buscas por Melissa na noite desta terça-feira (7)

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí realizam diligências na noite desta terça-feira (7), em locais apontados durante as investigações como possíveis paradeiros da adolescente Melissa Felippe Santos, de 17 anos, desaparecida em Jundiaí há 9 dias.

Os locais onde as diligências estão sendo realizadas não podem ser divulgadas para não atrapalhar as investigações.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, "estamos fazendo tudo o que podemos. Até mesmo os cães farejadores da Guarda Municipal nós já utilizamos em diligências. E hoje, nesta noite, vamos a alguns locais", disse ele, sem entrar em detalhes.

O CASO

Melissa saiu de casa na manhã do dia 28 de março para fazer um simulado de cursinho, mas deixou o local antes das 8h, alegando não se sentir bem. Segundo o irmão, funcionários notaram que ela estava nervosa e usando o celular com frequência.

Imagens conseguidas pela família mostram a jovem indo até um ponto de ônibus na região da rua do Retiro. Ela seguiu até o Jardim Botânico, onde encontrou um amigo e permaneceu até por volta das 12h. Depois disso, utilizou o transporte público até o Terminal Eloy Chaves.

No terminal, entre 13h e 14h, ela tentou pedir um carro por aplicativo e procurou por acomodações nas regiões do Eloy Chaves e Medeiros.

No dia do sumiço, Melissa trajava calça preta, blusa azul, jaqueta preta, tênis preto com solado branco e mochila. Ela tem uma pinta sobre a sobrancelha direita.

Quem tiver informações deve entrar em contato com as forças policiais: 190 (PM), 181 (Polícia Civil) ou 153 (GM).

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