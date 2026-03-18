O Casamento Comunitário 2026 de Itupeva já tem data confirmada: dia 30 de maio. E os casais que desejam oficializar a união podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região para realizar a inscrição a partir de 1º de abril.

O horário de atendimento é das 8h às 16h30 e, no local, o interessado será informado sobre os documentos que devem ser apresentados para fazer a inscrição e passar pela triagem.

Assim como nos anos anteriores, a edição de 2026 será realizada no Cartório de Registro Civil, seguido de uma recepção no Espaço Eternize para os casais que quiserem participar, incluindo convidados.