18 de março de 2026
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Inscrições para o casamento comunitário de Itupeva abrem dia 1º

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itupeva
Casais interessados podem se inscrever no Cras Monte Serrat ou no Cras Hortênsias; o casamento deve acontecer em maio
Casais interessados podem se inscrever no Cras Monte Serrat ou no Cras Hortênsias; o casamento deve acontecer em maio

O Casamento Comunitário 2026 de Itupeva já tem data confirmada: dia 30 de maio. E os casais que desejam oficializar a união podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da sua região para realizar a inscrição a partir de 1º de abril.

O horário de atendimento é das 8h às 16h30 e, no local, o interessado será informado sobre os documentos que devem ser apresentados para fazer a inscrição e passar pela triagem.

Assim como nos anos anteriores, a edição de 2026 será realizada no Cartório de Registro Civil, seguido de uma recepção no Espaço Eternize para os casais que quiserem participar, incluindo convidados.

Serviço

  • Cras Parque das Hortênsias: rua Miguel dos Santos, nº 324 - Parque das Hortênsias - Telefone: (11) 4593-1391
  • Cras Monte Serrat: rua Giambattista Gallo, nº 80 - Parque Amarilys  - Telefone: (11) 4591-3796

Casamento Comunitário - é um evento social realizado em conjunto pela Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Fundo Social de Solidariedade e Cartório de Registro Civil da cidade. Foi instituído em Itupeva pela Lei nº 2.027, de 16/03/2015, e atualizado pela Lei nº 2.134, de 29/06/2018, que determinou a sua realização anual no mês de maio.

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