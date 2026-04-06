Desaparecida há nove dias, Melissa Felippe Martins Santos, de 17 anos, pegou um carro por aplicativo na região do Terminal Eloy Chaves com destino à Capela Nossa Senhora Aparecida, no Medeiros, no dia 28 de março. Essa é a última informação concreta do paradeiro da garota, segundo o irmão da jovem, Sólon Felippe Alvarenga, em contato com a reportagem do Jornal de Jundiaí. Desde então, não há mais notícias.
A família afirma que a jovem nunca havia desaparecido antes. Melissa é descrita como estudiosa, com rotina intensa entre cursinho e escola, e que recentemente passava por ajustes em tratamento psicológico e psiquiátrico.
Relembre o caso
Melissa saiu de casa pela manhã, no dia 28 de março, para fazer um simulado de cursinho, mas deixou o local antes das 8h, alegando não se sentir bem. Segundo o irmão, funcionários notaram que ela estava nervosa e usando o celular com frequência.
Imagens mostram a jovem indo até um ponto de ônibus na região da rua do Retiro. Ela seguiu até o Jardim Botânico, onde encontrou um amigo e permaneceu até por volta das 12h. Depois disso, utilizou o transporte público até o Terminal Eloy Chaves.
No terminal, entre 13h e 14h, ela tentou pedir um carro por aplicativo. Dados e pesquisas feitas por Melissa indicam que ela buscava acomodações nas regiões do Eloy Chaves e Medeiros.
Foi desse ponto que partiu a corrida com destino à capela, último local conhecido com alguma confirmação. Desde então, Sólon relata que há informações desencontradas do paradeiro de Melissa, com possibilidade de ida a Cabreúva ou Itupeva, porém, nada confirmado.
No dia do sumiço, Melissa trajava calça preta, blusa azul, jaqueta preta, tênis preto com solado branco e mochila. Ela tem uma pinta sobre a sobrancelha direita. Informações podem ser passadas para o telefone (11) 93937-2394. Amigos da estudante fazem, nesta segunda-feira (6), uma vigília pela vida de Melissa, no Eloy Chaves.