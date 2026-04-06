A família afirma que a jovem nunca havia desaparecido antes. Melissa é descrita como estudiosa, com rotina intensa entre cursinho e escola, e que recentemente passava por ajustes em tratamento psicológico e psiquiátrico.

Desaparecida há nove dias, Melissa Felippe Martins Santos, de 17 anos, pegou um carro por aplicativo na região do Terminal Eloy Chaves com destino à Capela Nossa Senhora Aparecida, no Medeiros, no dia 28 de março. Essa é a última informação concreta do paradeiro da garota, segundo o irmão da jovem, Sólon Felippe Alvarenga, em contato com a reportagem do Jornal de Jundiaí. Desde então, não há mais notícias.

Melissa saiu de casa pela manhã, no dia 28 de março, para fazer um simulado de cursinho, mas deixou o local antes das 8h, alegando não se sentir bem. Segundo o irmão, funcionários notaram que ela estava nervosa e usando o celular com frequência.

Imagens mostram a jovem indo até um ponto de ônibus na região da rua do Retiro. Ela seguiu até o Jardim Botânico, onde encontrou um amigo e permaneceu até por volta das 12h. Depois disso, utilizou o transporte público até o Terminal Eloy Chaves.

No terminal, entre 13h e 14h, ela tentou pedir um carro por aplicativo. Dados e pesquisas feitas por Melissa indicam que ela buscava acomodações nas regiões do Eloy Chaves e Medeiros.