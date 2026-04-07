Um homem de 53 anos foi encontrado morto dentro de sua residência no bairro Jardim América I, em Várzea Paulista, nesta segunda-feira (6). As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas, não sendo possível afirmar, até o momento, se houve causa natural ou eventual prática de crime.

O corpo foi localizado por um vizinho, que entrou em contato com familiares da vítima para informar a situação. Um irmão foi até o imóvel e confirmou o óbito.

A Polícia Militar foi acionada e preservou do local até a chegada da perícia técnica e da Polícia Civil.