07 de abril de 2026
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MORTE SUSPEITA

Homem é encontrado morto em casa e um parente será investigado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
A Polícia Civil investiga sobre um possível crime de homicídio
A Polícia Civil investiga sobre um possível crime de homicídio

Um homem de 53 anos foi encontrado morto dentro de sua residência no bairro Jardim América I, em Várzea Paulista, nesta segunda-feira (6). As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas, não sendo possível afirmar, até o momento, se houve causa natural ou eventual prática de crime.

O corpo foi localizado por um vizinho, que entrou em contato com familiares da vítima para informar a situação. Um irmão foi até o imóvel e confirmou o óbito.

A Polícia Militar foi acionada e preservou do local até a chegada da perícia técnica e da Polícia Civil.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam informações de pessoas que preferiram não se identificar, relatando que a vítima mantinha desentendimentos frequentes com um parente, possivelmente um irmão. Diante dessas informações, o familiar foi qualificado no boletim de ocorrência como investigado.

A causa da morte deverá ser esclarecida após a conclusão dos laudos periciais.

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