As diligências realizadas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), na noite desta terça-feira (7), foram infrutíferas. Portanto, Melissa Felippe Santos, de 17 anos, continua desaparecida.
As buscas nesta noite foram realizadas em um endereço em São Paulo, onde as investigações apontavam que ela poderia estar. "Não estava, infelizmente. Mas estamos há dias atrás dela e vamos continuar", disse o delegado Roberto Souza Camargo Junior.
Quem tiver informações deve entrar em contato com as forças policiais: 190 (PM), 181 (Polícia Civil) ou 153 (GM).
O CASO
Melissa saiu de casa na manhã do dia 28 de março para fazer um simulado de cursinho, mas deixou o local antes das 8h, alegando não se sentir bem. Segundo o irmão, funcionários notaram que ela estava nervosa e usando o celular com frequência.
Imagens conseguidas pela família mostram a jovem indo até um ponto de ônibus na região da rua do Retiro. Ela seguiu até o Jardim Botânico, onde encontrou um amigo e permaneceu até por volta das 12h. Depois disso, utilizou o transporte público até o Terminal Eloy Chaves.
No terminal, entre 13h e 14h, ela tentou pedir um carro por aplicativo e procurou por acomodações nas regiões do Eloy Chaves e Medeiros.
No dia do sumiço, Melissa trajava calça preta, blusa azul, jaqueta preta, tênis preto com solado branco e mochila. Ela tem uma pinta sobre a sobrancelha direita.