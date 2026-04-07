As diligências realizadas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), na noite desta terça-feira (7), foram infrutíferas. Portanto, Melissa Felippe Santos, de 17 anos, continua desaparecida.

As buscas nesta noite foram realizadas em um endereço em São Paulo, onde as investigações apontavam que ela poderia estar. "Não estava, infelizmente. Mas estamos há dias atrás dela e vamos continuar", disse o delegado Roberto Souza Camargo Junior.

Quem tiver informações deve entrar em contato com as forças policiais: 190 (PM), 181 (Polícia Civil) ou 153 (GM).