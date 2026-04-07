A partir desta terça-feira (7) o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí - Solar do Barão - recebe a exposição ‘Jundiahy Colonial e imperial’. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a mostra estará em cartaz até o dia 29 de outubro e apresenta um panorama dos primeiros tempos da cidade, desde a fundação da então Vila Fermosa de Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy, em 1.656, destacando aspectos da formação histórica, social e cultural do município.

A exposição é fruto de uma pesquisa iniciada em 2022 pela equipe do Departamento de Museus e reúne documentos históricos, além de apresentar ao público um panorama do cotidiano colonial, da economia de subsistência, da expansão territorial e dos impactos das grandes plantações, além de evidenciar a violência do sistema escravagista e destacar as estratégias de resistência e preservação da herança ancestral negra em Jundiaí.

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