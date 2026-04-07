A partir desta terça-feira (7) o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí - Solar do Barão - recebe a exposição ‘Jundiahy Colonial e imperial’. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a mostra estará em cartaz até o dia 29 de outubro e apresenta um panorama dos primeiros tempos da cidade, desde a fundação da então Vila Fermosa de Nossa Senhora do Desterro de Jundiahy, em 1.656, destacando aspectos da formação histórica, social e cultural do município.
A exposição é fruto de uma pesquisa iniciada em 2022 pela equipe do Departamento de Museus e reúne documentos históricos, além de apresentar ao público um panorama do cotidiano colonial, da economia de subsistência, da expansão territorial e dos impactos das grandes plantações, além de evidenciar a violência do sistema escravagista e destacar as estratégias de resistência e preservação da herança ancestral negra em Jundiaí.
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A experiência ao visitar a exposição é imersiva. São quatro seções: arqueológica, colonial, plantation e existência. Documentos, narrativas e cenografias ajudam a compreender as diferentes camadas da história local. A mostra também convida à reflexão sobre os processos históricos que moldaram Jundiaí, reforçando o papel dos museus como espaços de pesquisa, memória e diálogo com a sociedade.
Serviço
Exposição: “Jundiahy Colonial e Imperial”;
Período: de 7 de abril a 29 de outubro de 2026;
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão;
Horário: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados, das 10h às 14h; domingos, das 9h às 14h.
Evento com entrada gratuita!