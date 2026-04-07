O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, junto à Siemens, apresenta a Exposição Futuro Carbono Zero. Entre arte, tecnologia e questões sobre o planeta, a “Futuro Carbono Zero” inicia sua jornada pelo estado levando a primeira parada para Jundiaí. A exposição, montada dentro de uma carreta transformada em espaço expositivo, com obras como Amazônia Insomnia (Hugo Fortes, 2019) e Agua Viva (Sandro Rodrigues, 2019), percorre diferentes cidades convidando o público a repensar como a energia molda o mundo atual e o futuro que estamos construindo.

O projeto apresenta um percurso sensorial que combina arte e educação ambiental. Instalações que evidenciam o impacto da poluição, peças que dialogam com a urgência da descarbonização e recursos interativos que provocam o visitante a refletir sobre escolhas sustentáveis compõem a experiência. Outro destaque são as oficinas do projeto, Introdução ao Upcycling e Introdução à Arte Digital e Interativa, que oferecem conteúdos didáticos e aprofundam ainda mais a compreensão dos temas apresentados.

A carreta–galeria ficará estacionada em Jundiaí entre 12 a 18 de abril de 2026, aberta ao público de todas as idades. A proposta é simples e potente: aproximar a comunidade do tema da sustentabilidade por meio de um contato direto com obras, linguagens e dispositivos que conectam informação, criatividade e consciência ambiental.