Uma mulher foi encontrada caída no quintal de sua casa, com diversos ferimentos pelo corpo, neste domingo de Páscoa (5), no bairro Alto da Boa Vista, em Itupeva. O marido dela foi preso em flagrante por violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram o telefone 190 denunciando uma agressão em andamento. Uma viatura foi enviada ao endereço e, ao se aproximar do local, os policiais se depararam com um homem caminhando pela rua, com sinais de ferimentos e vestígios de sangue.

Questionado, ele admitiu ter discutido com a esposa pouco antes. Os policiais seguiram até a residência e encontraram a mulher caída no quintal, com escoriações e hematomas pelo corpo. Devido à gravidade das lesões e às dores que sentia, ela não conseguia sequer se levantar ou falar, sendo necessário acionar uma ambulância para socorro.