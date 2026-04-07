Diferente de competições tradicionais, a OSMJ propõe uma abordagem acessível: as questões relacionam saúde a disciplinas que os alunos já estudam, como matemática e biologia. Na prática, isso significa que o conteúdo não é desconhecido — o desafio está na interpretação, no raciocínio e na conexão entre as áreas.

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada de Saúde da Medicina Jundiaí (OSMJ) 2026 e a participação de estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio é totalmente gratuita. A iniciativa da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) e é voltada a alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas.

A prova traz situações do dia a dia, análise de gráficos e leitura de textos, estimulando o pensamento crítico e mostrando como a saúde está presente em diferentes contextos do conhecimento.

A competição será realizada em duas etapas. A primeira fase acontece no dia 24 de abril, em formato on-line, com 20 questões de múltipla escolha e duração de 4 horas, das 14h às 18h. Já a segunda fase será presencial, no dia 20 de junho de 2026, das 8h às 12h, na sede da FMJ. Os melhores colocados recebem premiação. As inscrições seguem até 21 de abril.

Organizada por estudantes do curso de Medicina da FMJ, a OSMJ também aproxima os jovens do ambiente universitário e do universo científico desde cedo. Segundo a coordenadora do projeto, Ana Carolina Marchesini, a proposta é mostrar que os alunos já têm repertório para pensar saúde de forma integrada. “A ideia é justamente conectar o que eles aprendem na escola com situações reais”, afirma.