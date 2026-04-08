Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam dois homens suspeitos de tráfico e apreenderam um carro e drogas, durante operação em Louveira nesta terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil, a operação foi possível graças a informações privilegiadas. Desta forma, em endereço apontado nas investigações, os policiais prenderam dois homens, com mais de meio quilo de Ice e mais 73 porções da mesma droga, além de 130 gramas de cocaína e outras drogas.

Com a prisão da dupla, a Dise espera chegar aos líderes da organização criminosa que domina a área em questão.