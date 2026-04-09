Para a Polícia Civil de Jundiaí, Melissa Felippe, de 17 anos, encontrada morta em uma área de mata dentro de uma fazenda no Jardim Ermida, em Jundiaí, na região do bairro Eloy Chaves, cometeu suicídio. Esta é a principal linha de investigação, com base em uma carta deixada por ela à família indicando que tiraria a própria vida. Além disso, ao lado dela foi encontrada uma garrafa com compridos.
O Jornal de Jundiaí também já obteve informações sobre a análise do corpo, que está no Instituto Médico Legal (IML), e há de fato fortes indícios de suicídios, o que poderá ser confirmado assim que chegarem os resultados de material coletado no local e no corpo da vítima.
As informações foram dadas pelo delegado José Roberto Arruda Marchetti em coletiva de impressa na manhã desta quinta-feira.
Melissa será sepultada às 16h30 no cemitério Memorial Parque da Paz. Não haverá velório.
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O CASO
Melissa saiu de casa na manhã do dia 28 de março para fazer um simulado de cursinho, mas deixou o local antes das 8h, alegando não se sentir bem. Segundo o irmão, funcionários notaram que ela estava nervosa e usando o celular com frequência.
Imagens conseguidas pela família mostram a jovem indo até um ponto de ônibus na região da rua do Retiro. Ela seguiu até o Jardim Botânico, onde encontrou um amigo e permaneceu até por volta das 12h. Depois disso, utilizou o transporte público até o Terminal Eloy Chaves.
No terminal, entre 13h e 14h, ela tentou pedir um carro por aplicativo e procurou por acomodações nas regiões do Eloy Chaves e Medeiros.
Após isso não se teve mais informações sobre ela, até a localização do corpo nesta quarta-feira.