Para a Polícia Civil de Jundiaí, Melissa Felippe, de 17 anos, encontrada morta em uma área de mata dentro de uma fazenda no Jardim Ermida, em Jundiaí, na região do bairro Eloy Chaves, cometeu suicídio. Esta é a principal linha de investigação, com base em uma carta deixada por ela à família indicando que tiraria a própria vida. Além disso, ao lado dela foi encontrada uma garrafa com compridos.

O Jornal de Jundiaí também já obteve informações sobre a análise do corpo, que está no Instituto Médico Legal (IML), e há de fato fortes indícios de suicídios, o que poderá ser confirmado assim que chegarem os resultados de material coletado no local e no corpo da vítima.

As informações foram dadas pelo delegado José Roberto Arruda Marchetti em coletiva de impressa na manhã desta quinta-feira.