Morreu na tarde desta quarta-feira (7), no Hospital São Vicente, em Jundiaí, um idoso de 64 anos que havia sido atropelado na noite de terça-feira (6), no bairro Jardim Paulista, em Várzea Paulista. A Polícia Civil, que está investigando o caso, somente soube que o autor do atropelamento era este homem de 20 anos, após revelação de que ele estaria sendo 'protegido' pelo dono do carro. Foi o próprio dono do veículo quem procurou a polícia para confessar a farsa.

Inicialmente, o proprietário do carro afirmou aos policiais que ele próprio dirigia o veículo no momento do atropelamento, ocorrido em uma via com limite de velocidade de 30 km/h. Segundo a versão apresentada na ocasião, ele alegou não ter conseguido frear ao se deparar com a vítima atravessando fora da faixa. O teste do bafômetro apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Na ocasião, a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada.

No dia seguinte ao atropelamento (terça-feira), o dono do veículo procurou a delegacia e confessou ter mentido sobre quem estava ao volante. De acordo com o novo depoimento, ele havia emprestado o carro a um amigo, de 20 anos, que seria o verdadeiro responsável pelo atropelamento. O proprietário afirmou estar arrependido da falsa versão e formalizou a nova declaração. Horas depois, a família da vítima comunicou à polícia o falecimento do idoso, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.