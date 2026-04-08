Suplentes que pleiteiam uma moradia no Residencial Cravos III e IV, em Jundiaí, foram convocados nesta quarta-feira (8) para apresentação de documentos. A lista com os novos nomes foi publicada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, na Imprensa Oficial do Município. A publicação inclui também os nomes dos suplentes habilitados e inabilitados.

De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, a convocação segue, rigorosamente, a ordem de classificação do processo seletivo e respeita a categoria da unidade habitacional liberada. Se apresentarem a documentação exigida e comprovarem os requisitos, os novos suplentes poderão substituir candidatos que não permaneceram no processo seletivo por motivos como falta de documentação no prazo estabelecido, desistência formal da unidade habitacional, falecimento do titular da inscrição ou opção por apenas um dos empreendimentos nos casos de contemplação simultânea.

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