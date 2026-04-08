Suplentes que pleiteiam uma moradia no Residencial Cravos III e IV, em Jundiaí, foram convocados nesta quarta-feira (8) para apresentação de documentos. A lista com os novos nomes foi publicada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, na Imprensa Oficial do Município. A publicação inclui também os nomes dos suplentes habilitados e inabilitados.
De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, a convocação segue, rigorosamente, a ordem de classificação do processo seletivo e respeita a categoria da unidade habitacional liberada. Se apresentarem a documentação exigida e comprovarem os requisitos, os novos suplentes poderão substituir candidatos que não permaneceram no processo seletivo por motivos como falta de documentação no prazo estabelecido, desistência formal da unidade habitacional, falecimento do titular da inscrição ou opção por apenas um dos empreendimentos nos casos de contemplação simultânea.
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Mas, segundo a Prefeitura, a entrega da documentação não garante a aprovação final, uma vez que os dados ainda passarão por análise da Caixa Econômica Federal.
A documentação exigida deve ser apresentada pelos convocados até o próximo dia 17 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Habitação Social, localizada no prédio da antiga Fumas, na avenida União dos Ferroviários, nº 2.222, Ponte de Campinas.
Entre os documentos solicitados estão RG ou certidão de nascimento e CPF de todos os integrantes da família, comprovantes de endereço atual e de residência em Jundiaí há pelo menos 10 anos, entre outros. De acordo com o edital, quem não comparecer no período estipulado será desclassificado automaticamente, sendo convocado o próximo suplente da lista.
Confira a lista
Os interessados podem consultar as listas completas de habilitados, inabilitados na Imprensa Oficial do Município, edição 5798. (CLICA AQUI E CONFIRA).