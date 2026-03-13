A primeira edição da Olimpíada de Saúde da Faculdade de Medicina de Jundiaí (OSMJ) chega como uma nova oportunidade para os estudantes, de Ensino Fundamental e Médio, da cidade explorarem, de forma dinâmica e desafiadora, temas ligados à medicina e à área da saúde. A competição será dividida em duas fases: on-line e presencial.

A 1ª fase acontecerá nos dias 24 e 25 de abril, das 14h às 18h, em formato on-line, via Google Forms, e contará com a participação de alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que se inscreverem no evento. Já a 2ª fase será no dia 20 de junho, das 8h às 12h, de forma presencial, na Unidade 1 da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e será destinada aos alunos aprovados na primeira fase.

As inscrições podem ser feitas neste link e são voltadas a estudantes de escolas de Jundiaí e região que tenham curiosidade sobre o corpo humano, ciência, medicina e saúde. Na competição, os jovens têm a chance de participar de uma experiência nova, enriquecedora e feita especialmente para despertar talentos e aproximá-los do universo da saúde.