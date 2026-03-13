15 de março de 2026
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FUNDAMENTAL E MÉDIO

Olimpíada de Saúde da FMJ tem inscrições abertas para estudantes

Por Redação | Faculdade de Medicina de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Os interessados têm até o dia 21 de abril para fazer a inscrição on-line; a primeira fase acontece em formulário digital e os melhores vão para a segunda fase presencial
Os interessados têm até o dia 21 de abril para fazer a inscrição on-line; a primeira fase acontece em formulário digital e os melhores vão para a segunda fase presencial

A primeira edição da Olimpíada de Saúde da Faculdade de Medicina de Jundiaí (OSMJ) chega como uma nova oportunidade para os estudantes, de Ensino Fundamental e Médio, da cidade explorarem, de forma dinâmica e desafiadora, temas ligados à medicina e à área da saúde. A competição será dividida em duas fases: on-line e presencial.

A 1ª fase acontecerá nos dias 24 e 25 de abril, das 14h às 18h, em formato on-line, via Google Forms, e contará com a participação de alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que se inscreverem no evento. Já a 2ª fase será no dia 20 de junho, das 8h às 12h, de forma presencial, na Unidade 1 da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e será destinada aos alunos aprovados na primeira fase.

As inscrições podem ser feitas neste link e são voltadas a estudantes de escolas de Jundiaí e região que tenham curiosidade sobre o corpo humano, ciência, medicina e saúde. Na competição, os jovens têm a chance de participar de uma experiência nova, enriquecedora e feita especialmente para despertar talentos e aproximá-los do universo da saúde.

A olimpíada também pode ser uma grande oportunidade para quem sonha em seguir carreira em Medicina ou em outras áreas da saúde, permitindo maior contato com esse universo acadêmico e incentivando o interesse pelo conhecimento desde cedo. A olimpíada estimula o raciocínio científico com questões interdisciplinares que envolvem interpretação de textos, análise de gráficos e conhecimentos de saúde.

Serviço
Inscrições: de 9 de março a 21 de abril de 2026
1ª fase (on-line): 24 de abril — 14h às 18h
2ª fase (presencial): 20 de junho — 8h às 12h
Faculdade de Medicina de Jundiaí (rua Francisco Telles, 250 – Vila Arens – Jundiaí)
Podem participar alunos do 8º e 9º ano do Fundamental e 1º e 2º do Ensino Médio.


Inscrição gratuita
Regulamento e inscrições: https://www.even3.com.br/eventos/fmj/
Dúvidas: olimpiadasaude@fmj.br

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