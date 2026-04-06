A partir desta terça-feira (7) o Serviço Social do Comércio (Sesc-Jundiaí) apresenta a mostra ‘Vaiados em Cannes’. Serão exibidos três títulos que, após o impacto inicial, garantiram influência nas últimas décadas. Entre as exibições, estão obras de Scorsese, Spike Lee e Sofia Coppola que, após estreias marcadas por um estranhamento da crítica, tornaram-se referências da cultura visual contemporânea.

A programação começa nesta terça-feira (7) com a exibição de ‘Taxi Driver’ (1976), de Martin Scorsese. O retrato visceral da solidão de Travis Bickle, veterano decadente do Vietnã em uma Nova York, perturbou o público da época e se tornou um marco do cinema norte-americano.

Na terça-feira (14) é a vez de ‘Faça a Coisa Certa’ (1989). Spike Lee utiliza o dia mais quente do ano no Brooklyn para expor as tensões raciais e sociais, em uma narrativa que gerou debates acalorados sobre sua urgência política.