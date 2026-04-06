A partir desta terça-feira (7) o Serviço Social do Comércio (Sesc-Jundiaí) apresenta a mostra ‘Vaiados em Cannes’. Serão exibidos três títulos que, após o impacto inicial, garantiram influência nas últimas décadas. Entre as exibições, estão obras de Scorsese, Spike Lee e Sofia Coppola que, após estreias marcadas por um estranhamento da crítica, tornaram-se referências da cultura visual contemporânea.
A programação começa nesta terça-feira (7) com a exibição de ‘Taxi Driver’ (1976), de Martin Scorsese. O retrato visceral da solidão de Travis Bickle, veterano decadente do Vietnã em uma Nova York, perturbou o público da época e se tornou um marco do cinema norte-americano.
Na terça-feira (14) é a vez de ‘Faça a Coisa Certa’ (1989). Spike Lee utiliza o dia mais quente do ano no Brooklyn para expor as tensões raciais e sociais, em uma narrativa que gerou debates acalorados sobre sua urgência política.
E encerrando a mostra, no dia 28, a mostra exibe ‘Maria Antonieta’ (2006), de Sofia Coppola. Ao adotar uma estética pop e sensorial para narrar a juventude da rainha na rígida corte de Versalhes, Coppola provocou reações diversas em uma plateia que esperava um drama histórico tradicional.
Cannes
O Festival de Cannes é conhecido pelo prestígio de sua ‘Palma de Ouro’ e, também, pelo rigor de sua plateia, por vezes impiedosa. Não é raro que obras hoje celebradas tenham enfrentado vaias literais em suas primeiras exibições no ‘Palais des Festivals’.
Serviço
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Mostra Vaiados em Cannes
Dias: 7, 14 e 28/4 - terças-feiras;
Horário: 20h;
Local: Teatro do Sesc;
Evento gratuito - retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc.
Taxi Driver Dir. Martin Scorsese | EUA | 1976 | 114min | 18 anos;
Data: 7/4;
Horário: 20h.
Faça a Coisa Certa Dir. Spike Lee | EUA | 1989 | 120min | 14 anos;
Data: 14/4;
Horário: 20h.
Maria Antonieta Dir. Sofia Coppola | EUA | 2006 | 123min | 14 anos
Data: 28/4;
Horário: 20h.