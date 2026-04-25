O União Brasil oficializou neste sábado (25), em Jundiaí, as pré-candidaturas de Ellen Camila de Souza Martinelli para deputada federal e de Edicarlos Vieira para deputado estadual. O anúncio ocorreu durante evento realizado no auditório do Centro Universitário Anchieta, que reuniu lideranças políticas, autoridades e apoiadores da cidade e da região.

As pré-candidaturas contam com apoio do prefeito de Jundiaí e presidente municipal do partido, Gustavo Martinelli. Segundo os organizadores, o encontro teve caráter suprapartidário e reuniu representantes do Executivo e do Legislativo municipal, além de convidados de cidades vizinhas.

Durante o evento, o discurso central foi o fortalecimento da representatividade política regional nas esferas estadual e federal. “Queremos garantir a voz ativa para nossa região em Brasília e no Estado”, afirmou Gustavo Martinelli ao defender maior articulação entre os municípios da região metropolitana.