25 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
POLÍTICA

União Brasil lança Ellen e Edicarlos como pré-candidatos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Segundo os organizadores, o encontro teve caráter suprapartidário e reuniu representantes do Executivo e do Legislativo municipal
Segundo os organizadores, o encontro teve caráter suprapartidário e reuniu representantes do Executivo e do Legislativo municipal

O União Brasil oficializou neste sábado (25), em Jundiaí, as pré-candidaturas de Ellen Camila de Souza Martinelli para deputada federal e de Edicarlos Vieira para deputado estadual. O anúncio ocorreu durante evento realizado no auditório do Centro Universitário Anchieta, que reuniu lideranças políticas, autoridades e apoiadores da cidade e da região.

As pré-candidaturas contam com apoio do prefeito de Jundiaí e presidente municipal do partido, Gustavo Martinelli. Segundo os organizadores, o encontro teve caráter suprapartidário e reuniu representantes do Executivo e do Legislativo municipal, além de convidados de cidades vizinhas.

Durante o evento, o discurso central foi o fortalecimento da representatividade política regional nas esferas estadual e federal. “Queremos garantir a voz ativa para nossa região em Brasília e no Estado”, afirmou Gustavo Martinelli ao defender maior articulação entre os municípios da região metropolitana.

Ellen Martinelli destacou temas ligados à participação feminina e à captação de recursos públicos. “Quero ser a voz que abre portas e traz os recursos que nossa cidade merece”, declarou. Cirurgiã-dentista de formação, ela também atuou em ações sociais no município.

Já Edicarlos Vieira, atual presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, afirmou que a candidatura busca ampliar o peso político regional. “Temos força e potencial, mas ainda não temos a representatividade que merecemos”, disse. Vereador reeleito, ele está no terceiro mandato consecutivo no Legislativo municipal.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários