O União Brasil oficializou neste sábado (25), em Jundiaí, as pré-candidaturas de Ellen Camila de Souza Martinelli para deputada federal e de Edicarlos Vieira para deputado estadual. O anúncio ocorreu durante evento realizado no auditório do Centro Universitário Anchieta, que reuniu lideranças políticas, autoridades e apoiadores da cidade e da região.
As pré-candidaturas contam com apoio do prefeito de Jundiaí e presidente municipal do partido, Gustavo Martinelli. Segundo os organizadores, o encontro teve caráter suprapartidário e reuniu representantes do Executivo e do Legislativo municipal, além de convidados de cidades vizinhas.
Durante o evento, o discurso central foi o fortalecimento da representatividade política regional nas esferas estadual e federal. “Queremos garantir a voz ativa para nossa região em Brasília e no Estado”, afirmou Gustavo Martinelli ao defender maior articulação entre os municípios da região metropolitana.
Ellen Martinelli destacou temas ligados à participação feminina e à captação de recursos públicos. “Quero ser a voz que abre portas e traz os recursos que nossa cidade merece”, declarou. Cirurgiã-dentista de formação, ela também atuou em ações sociais no município.
Já Edicarlos Vieira, atual presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, afirmou que a candidatura busca ampliar o peso político regional. “Temos força e potencial, mas ainda não temos a representatividade que merecemos”, disse. Vereador reeleito, ele está no terceiro mandato consecutivo no Legislativo municipal.