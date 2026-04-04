O 6º Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí está com inscrições abertas para a seleção de obras audiovisuais produzidas na Região Metropolitana de Jundiaí. Promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o festival tem como objetivo incentivar a produção audiovisual, valorizar cineastas locais e ampliar o acesso gratuito ao cinema. As inscrições estão abertas até 20 de abril de 2026.

O edital completo, bem como o formulário de inscrição, podem ser consultados no site da Cultura, neste link.

Serão selecionados 48 curtas-metragens, nas categorias: Documentário, Experimental e Ficção, sendo que 24 deles receberão premiação em dinheiro, conforme regras do edital. As obras selecionadas integrarão a programação do evento, que acontece entre os dias 12 e 19 de junho de 2026, na Sala São Paulo-Minas de Cinema, no Espaço Expressa, com possibilidade de exibições em outros locais e equipamentos públicos e privados parceiros.