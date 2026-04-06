O diagnóstico precoce da “língua presa” é fundamental para evitar distúrbios na sucção e atrasos na fala. Embora o termo seja familiar para a maioria das pessoas, o impacto dessa condição na saúde do bebê é frequentemente subestimado, mas resolvido com um procedimento simples e seguro ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Jundiaí.

Chamada de frenectomia, a cirurgia é ofertada mediante encaminhamento da UBS ou Clínica da Família de referência, e realizada no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Anhangabaú.

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