O diagnóstico precoce da “língua presa” é fundamental para evitar distúrbios na sucção e atrasos na fala. Embora o termo seja familiar para a maioria das pessoas, o impacto dessa condição na saúde do bebê é frequentemente subestimado, mas resolvido com um procedimento simples e seguro ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Jundiaí.
Chamada de frenectomia, a cirurgia é ofertada mediante encaminhamento da UBS ou Clínica da Família de referência, e realizada no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no Anhangabaú.
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Segundo Gerusa Cardoso, especialista em Pacientes com Necessidades Especiais e Odontologia Hospitalar, a cirurgia é minimamente invasiva e pode ser feita já a partir do primeiro dia de vida, garantindo significativa melhora em habilidades relacionadas à boca. “Ela é indicada quando a alteração anatômica do freio da língua atrapalha ou pode vir a atrapalhar, futuramente, a fala, a alimentação, a respiração e principalmente o aleitamento materno. Muitos bebês chegam com dificuldade de mamar e saem daqui conseguindo se alimentar”, afirma.
Foi o caso do Ravi, de 1 ano e 4 meses, que passou pelo procedimento após complicações na amamentação. “É muito importante as mães também procurarem ajuda profissional caso percebam alguma alteração parecida. Agora ele vai desenvolver melhor inclusive a fala”, conta a mãe, Roseane Conceição da Silva.
A alteração no frênulo que causa limitação nos movimentos da língua se chama anquiloglossia e pode ser identificada logo após o nascimento, por meio do teste da linguinha. Estima-se que entre 4% e 10% dos recém-nascidos tenham essa condição. Nem todos os casos exigem intervenção, mas a avaliação profissional é essencial para identificar quando há impacto funcional.