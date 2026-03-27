O primeiro mutirão de 2026 do programa “Saúde em Dia” chega a Jundiaí neste sábado (28), no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), como parte das estratégias da Secretaria de Promoção da Saúde para ampliar o acesso a consultas e exames e reduzir filas na rede pública.
Cerca de mil atendimentos são esperados para a ação, entre consultas e exames especializados. Eles ocorrerão das 7h às 18h e incluem as especialidades de angiologia, cardiologia, endocrinologia, ortopedia e neuropediatria, além de exames como audiometria, ecocardiograma (ECG) e ultrassonografia de abdômen e tireóide. Serão atendidos exclusivamente pacientes previamente agendados e encaminhados.
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“Saúde é prioridade absoluta. O crescimento de Jundiaí só faz sentido se as pessoas estiverem bem cuidadas. Por isso, começamos 2026 acelerando os mutirões e investindo em novos profissionais e parcerias, como o Cismetro.”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Este será também o primeiro mutirão do programa a contar com a atuação dos novos profissionais contratados por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro). Os colaboradores começaram suas atividades no NIS em fevereiro, ampliando a oferta regular de consultas especializadas durante a semana, especialmente nas áreas com maior demanda na rede municipal.