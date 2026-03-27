O primeiro mutirão de 2026 do programa “Saúde em Dia” chega a Jundiaí neste sábado (28), no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), como parte das estratégias da Secretaria de Promoção da Saúde para ampliar o acesso a consultas e exames e reduzir filas na rede pública.

Cerca de mil atendimentos são esperados para a ação, entre consultas e exames especializados. Eles ocorrerão das 7h às 18h e incluem as especialidades de angiologia, cardiologia, endocrinologia, ortopedia e neuropediatria, além de exames como audiometria, ecocardiograma (ECG) e ultrassonografia de abdômen e tireóide. Serão atendidos exclusivamente pacientes previamente agendados e encaminhados.

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