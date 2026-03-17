O prefeito Gustavo Martinelli se reuniu nessa segunda-feira (16) com o secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva, para tratar do fortalecimento da rede pública de saúde e a ampliação do atendimento de alta complexidade em Jundiaí, área em que o município é referência para toda a região.

Também estiveram presentes a secretária de Promoção da Saúde de Jundiaí, Márcia Facci, o superintendente do Hospital São Vicente de Paulo (HSV), Fernando Ramos, e a coordenadora da Clínica Médica da unidade, Lucimar Lima.

Entre os principais pontos apresentados, foram abordadas a necessidade de ampliação de recursos para cirurgias ortopédicas, o fortalecimento da oferta de atendimentos no Hospital Regional e o credenciamento de uma clínica particular para a realização de tratamento de hemodiálise no município.