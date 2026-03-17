O prefeito Gustavo Martinelli se reuniu nessa segunda-feira (16) com o secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva, para tratar do fortalecimento da rede pública de saúde e a ampliação do atendimento de alta complexidade em Jundiaí, área em que o município é referência para toda a região.
Também estiveram presentes a secretária de Promoção da Saúde de Jundiaí, Márcia Facci, o superintendente do Hospital São Vicente de Paulo (HSV), Fernando Ramos, e a coordenadora da Clínica Médica da unidade, Lucimar Lima.
Entre os principais pontos apresentados, foram abordadas a necessidade de ampliação de recursos para cirurgias ortopédicas, o fortalecimento da oferta de atendimentos no Hospital Regional e o credenciamento de uma clínica particular para a realização de tratamento de hemodiálise no município.
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Para o prefeito, a agenda reforça o compromisso da gestão municipal em buscar, de forma contínua, melhorias e investimentos para a saúde pública, ampliando o acesso e qualificando o atendimento oferecido à população. “Jundiaí tem um papel regional importante na saúde, especialmente nos atendimentos de maior complexidade. Estamos, mais uma vez, dialogando com o Governo do Estado para garantir que os recursos acompanhem essa demanda crescente e tragam o melhor serviço à nossa gente”, disse.
Como encaminhamento, o secretário estadual se comprometeu a avaliar a destinação de recursos da Tabela SUS Paulista para o Hospital Universitário (HU), além de discutir o financiamento das cirurgias para remoção de bolsas de colostomia na rede municipal. A Prefeitura de Jundiaí deverá apresentar uma nova proposta, que será debatida em reunião com o Departamento Regional de Saúde (DRS-7) de Campinas.