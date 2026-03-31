Agora o projeto será desenvolvido ao longo do ano com os alunos, que se tornarão os “guardiões” do Córrego da Lagoa, realizando diversas atividades contínuas de monitoramento e conscientização ambiental a partir da perspectiva dos recursos hídricos do município. Para a análise da qualidade da água, foi utilizado um kit feito especialmente para este tipo de atividade, um laboratório móvel completo, que mede diferentes formas de parâmetros como o pH (acidez), oxigênio dissolvido (OD), sedimentos (turbidez) e a temperatura.

Reunindo alunos, professores e funcionários da Cemeb Victória Cômodo Raymundo Fernandes, na quinta-feira (26), em Itupeva, a equipe do Centro de Orientação Ambiental Terra Integrada (Coati) de Jundiaí fez o lançamento do Projeto "Água Viva". Ao todo, cerca de 120 estudantes do 4º e 5º ano da escola prestigiaram a palestra de abertura e as primeiras análises práticas das águas do Córrego da Lagoa, um importante curso hídrico da cidade que passa por trás da instituição.

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Assim como o ser humano precisa ar para respirar, os peixes e as plantas do rio precisam do oxigênio que fica "escondido" na água. Quanto mais oxigênio a água tem, mais o rio está cheio de vida e energia. Se a água estiver muito parada ou com muita sujeira, o oxigênio some e, sem ele, o ecossistema aquático não consegue sobreviver. Já os sedimentos são partículas sólidas de terra, areia ou sujeira que flutuam na água e alteram sua turbidez, muita terra na água funciona como uma cortina de poeira: ela esconde o sol e pode até entupir as brânquias dos peixes. A temperatura, por sua vez, é a medida de quanto a água está aquecida. A água mais fria consegue segurar mais oxigênio e, quando esquenta demais (porque tiraram as árvores da margem, por exemplo), o oxigênio escapa e dificulta a sobrevivência dos peixes. Essa análise permite entender a “saúde” do rio e agir para protegê-lo, é como um “check-up” médico para o ecossistema aquático.

“É uma novidade. Foi muito interessante ver a empolgação das crianças de poder conhecer o procedimento para analisar a água. Para nós, parece algo tão natural, e para elas, poder ver de perto e pegar a água, foi inovador e fez toda a diferença. Já trabalhamos com a educação ambiental no decorrer do ano, mas nada tão rico e prático quanto esse projeto”, comenta Ana Carolina Rodrigues Brajon, gestora da escola.