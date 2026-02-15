A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), segue cadastrando propriedades rurais, produtivas ou não, interessadas em participar do programa ‘Nascentes Jundiaí’. A iniciativa promove a recuperação ambiental, principalmente, de áreas degradadas e a proteção de nascentes e cursos d’água no município.
Atualmente, mais de 50 propriedades rurais já participam do programa, que soma 40 hectares em processo de restauração ambiental, com cerca de 50 mil mudas plantadas. A participação no programa é voluntária, gratuita e sem custo de inscrição. Os proprietários selecionados recebem plantio de mudas nativas a custo zero, realizado por empresas terceirizadas, com acompanhamento e supervisão técnica da Prefeitura.
A empresa VB Ambiental, contratada pelo Município, é parceira nessa ação e atua na busca por novos interessados para integrar o Banco de Áreas para Restauração (BARE).
Para o diretor do Departamento de Agronegócio da SMAAT, Sérgio Mesquita Pompermaier, o programa é estratégico para o presente e o futuro da cidade. “Precisamos garantir, cada vez mais, ações que atuem diretamente na segurança hídrica da população e na preservação do meio ambiente. O Programa Nascentes Jundiaí vem para somar a esses esforços, protegendo nascentes, cursos d’água e valorizando as propriedades rurais. Estamos captando novas áreas para ampliar os plantios e fortalecer essa rede de cuidado com o território”, destaca.
O objetivo do Programa Nascentes Jundiaí é implantar ações de conservação, restauração e recuperação ambiental em propriedades rurais de todo o município, com atenção especial à Bacia do Rio Jundiaí Mirim, principal manancial de abastecimento público da cidade.
Podem participar proprietários rurais de áreas, preferencialmente, produtivas, localizadas em zona rural ou urbana, que possuam Áreas de Preservação Permanente (APPs) desprotegidas, como nascentes e cursos d’água, ou outras áreas com potencial para revegetação. Para se inscrever, é necessário apresentar uma cópia do Cadastro Ambiental Rural (CAR) na Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, no Paço Municipal, e preencher o pedido de adesão ao programa.
Após a inscrição, a área passa por avaliação técnica. Caso esteja apta, é elaborado um mapa georreferenciado e realizado o Diagnóstico Ambiental da propriedade, permitindo sua inclusão no Banco de Áreas para Restauração.
Além de contribuir para a preservação ambiental e a segurança hídrica do município, o programa também valoriza a propriedade rural, promovendo equilíbrio ambiental e sustentabilidade a longo prazo.
As inscrições permanecem abertas de forma permanente. Proprietários rurais interessados, podem obter mais informações pelos telefones: (11) 4589-8581 ou (11) 97155-0537, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.