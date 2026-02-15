Atualmente, mais de 50 propriedades rurais já participam do programa, que soma 40 hectares em processo de restauração ambiental, com cerca de 50 mil mudas plantadas. A participação no programa é voluntária, gratuita e sem custo de inscrição. Os proprietários selecionados recebem plantio de mudas nativas a custo zero, realizado por empresas terceirizadas, com acompanhamento e supervisão técnica da Prefeitura. A empresa VB Ambiental, contratada pelo Município, é parceira nessa ação e atua na busca por novos interessados para integrar o Banco de Áreas para Restauração (BARE).

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), segue cadastrando propriedades rurais, produtivas ou não, interessadas em participar do programa ‘Nascentes Jundiaí’. A iniciativa promove a recuperação ambiental, principalmente, de áreas degradadas e a proteção de nascentes e cursos d’água no município.

Para o diretor do Departamento de Agronegócio da SMAAT, Sérgio Mesquita Pompermaier, o programa é estratégico para o presente e o futuro da cidade. “Precisamos garantir, cada vez mais, ações que atuem diretamente na segurança hídrica da população e na preservação do meio ambiente. O Programa Nascentes Jundiaí vem para somar a esses esforços, protegendo nascentes, cursos d’água e valorizando as propriedades rurais. Estamos captando novas áreas para ampliar os plantios e fortalecer essa rede de cuidado com o território”, destaca.

O objetivo do Programa Nascentes Jundiaí é implantar ações de conservação, restauração e recuperação ambiental em propriedades rurais de todo o município, com atenção especial à Bacia do Rio Jundiaí Mirim, principal manancial de abastecimento público da cidade.

