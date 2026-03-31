Realizada em 10 estabelecimentos comerciais das cinco regiões da Capital, entre 18 e 19 de março, a pesquisa elaborada pelo Procon-SP também destaca valores de 162 produtos, entre eles, azeites, bolos de Páscoa, caixa de bombons, pescados (congelados e in natura), e itens a granel (azeitonas e legumes).

Você já notou que um mesmo produto pode encarecer em razão de seu formato? Uma pesquisa recente do Procon-SP confirma essa percepção. Considerando os valores médios coletados na Capital paulista entre um tablete e um ovo de Páscoa (sem brinquedo), em geral, custam respectivamente o quilo R$ 131,49 e R$ 291,48 - diferença de 121,7%.

A maior variação foi em relação ao quilo de filé de pescada. Vendido a granel, ele pode ser encontrado na Zona Leste a R$ 34,90 e, noutro comércio na Zona Central, a R$ 89,98 – diferença de 157,8%. O quilo do lombo de bacalhau também custa mais que o dobro a depender do estabelecimento: entre R$ 119,90 e R$ 269,98 (125,2%).

Já nas prateleiras dos doces, o Ovo de Páscoa Surpresa Dinossauro (204g) foi encontrado com preços de R$ 49,99 a R$ 85,98 (72,0%). O levantamento também observou que há tablete de chocolate e caixa de bombons com diferenças de preços, respectivamente, entre 100,2% e 91,7%.

Valores acima que o IPCA

Um destaque do relatório é o comparativo entre os preços médios de 136 itens da Ceia de Páscoa em comum das pesquisas do Procon-SP entre 2025 e 2026, na Capital. Em média, os valores subiram 11,16% – muito acima que o Índice de Preços ao Consumidor – IPCA do IBGE, que em último fevereiro registrou variação de 3,81% no acumulado de 12 meses.