31 de março de 2026
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MAIS QUE O DOBRO

O preço do formato: ovo de Páscoa é 121% mais caro que tablete

Por Redação | Procon-SP
| Tempo de leitura: 3 min
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Levantamento coletou preços de 162 itens em estabelecimentos das cinco regiões na cidade de São Paulo
Levantamento coletou preços de 162 itens em estabelecimentos das cinco regiões na cidade de São Paulo

Você já notou que um mesmo produto pode encarecer em razão de seu formato? Uma pesquisa recente do Procon-SP confirma essa percepção. Considerando os valores médios coletados na Capital paulista entre um tablete e um ovo de Páscoa (sem brinquedo), em geral, custam respectivamente o quilo R$ 131,49 e R$ 291,48 - diferença de 121,7%.

Realizada em 10 estabelecimentos comerciais das cinco regiões da Capital, entre 18 e 19 de março, a pesquisa elaborada pelo Procon-SP também destaca valores de 162 produtos, entre eles, azeites, bolos de Páscoa, caixa de bombons, pescados (congelados e in natura), e itens a granel (azeitonas e legumes).

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Maiores variações

A maior variação foi em relação ao quilo de filé de pescada. Vendido a granel, ele pode ser encontrado na Zona Leste a R$ 34,90 e, noutro comércio na Zona Central, a R$ 89,98 – diferença de 157,8%. O quilo do lombo de bacalhau também custa mais que o dobro a depender do estabelecimento: entre R$ 119,90 e R$ 269,98 (125,2%).

Já nas prateleiras dos doces, o Ovo de Páscoa Surpresa Dinossauro (204g) foi encontrado com preços de R$ 49,99 a R$ 85,98 (72,0%). O levantamento também observou que há tablete de chocolate e caixa de bombons com diferenças de preços, respectivamente, entre 100,2% e 91,7%.

Valores acima que o IPCA

Um destaque do relatório é o comparativo entre os preços médios de 136 itens da Ceia de Páscoa em comum das pesquisas do Procon-SP entre 2025 e 2026, na Capital. Em média, os valores subiram 11,16% – muito acima que o Índice de Preços ao Consumidor – IPCA do IBGE, que em último fevereiro registrou variação de 3,81% no acumulado de 12 meses.

O maior acréscimo ocorreu entre os tabletes de chocolate (31,6%) e nos pescados congelados (28,6%). Por sua vez, valores como azeites e azeitonas tiveram reduções respectivamente de 26,3% e 11,4%.

Receitas com pescados

O levantamento desenvolvido pelo Procon-SP também precifica o valor médio dos ingredientes para receitas do almoço de Páscoa, como o preparo do bacalhau do Porto, o custo de uma refeição com tilápia inteira, postas de salmão, ou corvina, entre outros.

Ao todo, as equipes da fundação estadual – que celebra 50 anos em maio – coletaram preços em 80 comércios de 12 municípios na segunda quinzena de março, incluindo a Capital, são eles: Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente e Sorocaba.

Acesse os relatórios em: https://www.procon.sp.gov.br/pesquisa-de-itens-de-pascoa-2026/

Dicas do Procon-SP

O Procon-SP orienta que o consumidor compare os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.

É preciso avaliar a quem será destinado o chocolate – afinal, idade, gosto, restrições alimentares, entre outras, são questões que não podem ser deixadas de lado no momento da compra. Algumas informações que são obrigatórias na embalagem devem ser observadas com atenção: prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Nos ovos que contêm brinquedos a embalagem deve informar: faixa etária a que se destina; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); importador (caso o brinquedo seja importado); instruções de uso e de montagem; eventuais riscos que possam apresentar à criança; selo de segurança Inmetro, que indica que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas.

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