Recente levantamento do Procon-SP, junto do Procon Jundiaí, observou que os itens da ceia de Páscoa podem variar até 77,46% na cidade. Trata-se do quilo do pimentão amarelo a granel, com valores de R$ 16,90 a R$ 29,99. Ao todo, a pesquisa coletou preços de 106 itens em cinco estabelecimentos comerciais nos dias 18 e 19 de março.
Outra variação identificada foi dos ovos de Páscoa de 150g da Kinder Ovo (Natoons, Mundo da Veterinária e Mundo dos Dragões, todos da Ferrero Rocher), que são comercializados com preços entre R$ 88,99 e R$ 119,90 (34,73%). Já entre os pescados, a maior diferença foi no quilo da sardinha a granel, entre R$ 9,90 e R$ 12,99 (31,21%).
A comparação de preços envolveu produtos como azeites, bolos de Páscoa, bombons, legumes, azeitonas, ovos de Páscoa, pescados (congelados e in natura) e tabletes de chocolate. O objetivo do Procon-SP é de oferecer uma referência ao consumidor através dos preços médios obtidos dentro da amostra pesquisada.
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Ao todo, as equipes da fundação estadual – que celebra 50 anos em maio – coletaram preços em 80 comércios de 12 municípios na segunda quinzena de março, incluindo a Capital, são eles: Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente e Sorocaba.
Acesse os relatórios em: https://www.procon.sp.gov.br/pesquisa-de-itens-de-pascoa-2026/
Dicas do Procon-SP
O Procon-SP orienta que o consumidor compare os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.
É preciso avaliar a quem será destinado o chocolate – afinal, idade, gosto, restrições alimentares, entre outras, são questões que não podem ser deixadas de lado no momento da compra. Algumas informações que são obrigatórias na embalagem devem ser observadas com atenção: prazo de validade, composição e peso líquido do produto.
Nos ovos que contêm brinquedos, a embalagem deve informar: faixa etária a que se destina; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); importador (caso o brinquedo seja importado); instruções de uso e de montagem; eventuais riscos que possam apresentar à criança; e selo de segurança Inmetro, que indica que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas.