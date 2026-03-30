Recente levantamento do Procon-SP, junto do Procon Jundiaí, observou que os itens da ceia de Páscoa podem variar até 77,46% na cidade. Trata-se do quilo do pimentão amarelo a granel, com valores de R$ 16,90 a R$ 29,99. Ao todo, a pesquisa coletou preços de 106 itens em cinco estabelecimentos comerciais nos dias 18 e 19 de março.

Outra variação identificada foi dos ovos de Páscoa de 150g da Kinder Ovo (Natoons, Mundo da Veterinária e Mundo dos Dragões, todos da Ferrero Rocher), que são comercializados com preços entre R$ 88,99 e R$ 119,90 (34,73%). Já entre os pescados, a maior diferença foi no quilo da sardinha a granel, entre R$ 9,90 e R$ 12,99 (31,21%).

A comparação de preços envolveu produtos como azeites, bolos de Páscoa, bombons, legumes, azeitonas, ovos de Páscoa, pescados (congelados e in natura) e tabletes de chocolate. O objetivo do Procon-SP é de oferecer uma referência ao consumidor através dos preços médios obtidos dentro da amostra pesquisada.