O Governo de São Paulo lança nesta quinta-feira (26) a segunda edição do programa Rotas do Vinho de São Paulo. A iniciativa passa a contar com 87 atrativos voltados para experiências em vinícolas, sendo 22 enodestinos. Os atrativos estão distribuídos em cinco rotas e 38 municípios paulistas, incluindo Jundiaí, Itatiba e Louveira.
O programa, coordenado pela Casa Civil e InvestSP, é desenvolvido pelas secretarias de Turismo e Viagens (Setur-SP), Desenvolvimento Econômico (SDE), Agricultura e Abastecimento (SAA) e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.
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A segunda edição das Rotas do Vinho de São Paulo consolida uma política pública estruturada de valorização da vitivinicultura paulista e de fortalecimento do enoturismo como vetor de desenvolvimento regional. O programa estrutura os territórios, organiza a oferta turística e estimula investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e promoção integrada.
“Os vinhos paulistas estão cada vez mais competitivos. A produção só aumenta e o reconhecimento dos nossos vinhos já pode ser celebrado mundo afora, resultado de um programa estruturado para o segmento. É fruto de uma parceria entre governo, produtores, sociedade civil e dos nossos turistas, que validam as experiências em vinícolas”, afirma o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.
Resultados
Levantamento feito pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), em setembro do ano passado, mostrou que 73,7% das vinícolas integrantes do programa avaliam os resultados como positivos.
Segundo os dados, 82% das vinícolas reportaram aumento no número de visitantes desde o lançamento da iniciativa, com crescimento médio de 27% no fluxo turístico. O gasto médio por visitante é de R$ 204, impulsionando diretamente a economia das cidades envolvidas e das propriedades produtoras de vinho.
O programa também estimula novos investimentos: 92% das vinícolas já iniciaram ou pretendem iniciar obras de melhoria em infraestrutura, sendo que 38,5% dessas iniciativas são motivadas diretamente pelo aumento da demanda turística.
O impacto também chegou ao mercado de trabalho. Cerca de 67,9% das vinícolas afirmaram estar contratando novos funcionários e, em 52,6% dos casos, as contratações foram justificadas pelo crescimento no número de visitantes. O dado reforça o potencial do programa não apenas para atrair turistas, mas também para gerar empregos no interior.
Outro reflexo positivo é a diversificação da oferta turística: 96% das vinícolas estão criando ou ampliando experiências para o visitante, como degustações guiadas, passeios entre vinhedos, eventos culturais e gastronômicos. Mais da metade dessas iniciativas (55,6%) responde diretamente ao aumento da procura desde a implementação do programa.
Confira a lista completa de estabelecimentos:
- Circuito das Frutas
- Adega Beraldo di Cale, Jundiaí
- Adega Fontebasso, Jundiaí
- Adega Marquesim, Jundiaí
- Adega Sibinel, Jundiaí
- Adega Maziero, Jundiaí
- Casa de Pizzo, Jundiaí
- Vinícola Galvão, Jundiaí
- Vinícola Castanho, Jundiaí
- Vinícola do Português, Jundiaí
- Casa Martins, Jundiaí
- Casa Cereser, Jundiaí
- Vinícola Oliveira, Jundiaí
- Vinícola Saccomani, Jundiaí
- Vinícola Villa Tordin, Valinhos
- Adega Família Ferragut, Vinhedo
- Villaggio Brunelli, Jundiaí
- Adega Rosso Naturale, Itatiba
- Vinícola Família Baccetti, Vinhedo
- Bramasole Vinho de Boutique, Indaiatuba
- Vinícola Micheletto, Louveira
- Rota Alta Mogiana
- Vinícola Biagi, Cravinhos
- Vinícola Terras Altas, Ribeirão Preto
- Arcano Vinícola, Franca
- Vinícola Marchese Di Ivrea, Ituverava
- Vinhedo Ana Diniz, Cristais Paulista
- Alto da Mantiqueira
- Vinícola Ferreira, Campos do Jordão
- Espaço Essenza Vinícola Boutique, Santo Antônio do Pinhal
- Vinícola Entre Vilas, São Bento do Sapucaí
- Vinícola Raízes do Baú, São Bento do Sapucaí
- Vinícola Villa Santa Maria, São Bento do Sapucaí
- Bandeirantes
- Vinhos Frank, São Roque
- Vinhos Quinta do Olivardo, São Roque
- Vinhos Alma Galiza, São Roque
- Vinhos RilaVida, São Roque
- Bellaquinta Vinhos Finos, São Roque
- Vinícola Canguera, São Roque
- Vinícola Casa da Árvore, São Roque
- Vinícola Ferreira & Passero Vinhos, São Roque
- Vinícola Góes, São Roque
- Vinícola Maria Herminda, Porto Feliz
- Vinícola Palmeiras, São Roque
- Vinícola Quinta dos Guimarães, São Roque
- Vinícola XV de Novembro, São Roque
- Viti-vinícola Bella Aurora, São Roque
- Vila Don Patto, São Roque
- Vinhos Sorocamirim, São Roque
- Vinícola Terra do Vinho, São Roque
- Serra dos Encontros
- Casa Almeida Barreto, Espírito Santo do Pinhal
- Casa Verrone, Itobi
- Terra de Antônio, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Amana, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Floresta, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Guaspari, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola InnVernia, Espírito Santo do Pinhal
- Vinhas Lerosa, Águas da Prata
- Vinícola Merum, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Mirantus, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Nicolino, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Terra Nossa, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Três Batalhas, Águas da Prata
- Vinícola Bonventi, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Lattarini, Santo Antônio do Jardim
- Vinícola L’Origine, Santo Antônio do Jardim
- Rancho Churrascada, Espírito Santo do Pinhal
- Vinícola Famiglia Barthô, Espírito Santo do Pinhal
- Enodestinos
- Vinícola Carmela, Amparo
- Vinícola Terrassos, Amparo
- Vinícola Casa Vinet, Amparo
- Vinicola Familia Silva, Angatuba
- Vinícola Refúgio, Bofete
- Vinícola Walachai, Campinas
- 1300 Estate, Cunha
- Vinícola Casa Soncini, Itaí
- Vinícola Família Marques, Itapetininga
- Cave D’Eliza, Leme
- Vinícola Casagrande, Lençóis Paulista
- Vinícola Dejota, Pardinho
- Vinícola Ferracini, Penápolis
- Vinícola Alma da Videira, Piracicaba
- Vinícola Villa Naná, Presidente Prudente
- Vinícola Davo, Ribeirão Branco
- Vinicola San Raphael, São Miguel Arcanjo
- Vinícola Urbana Alma Gêmea, São Paulo
- Vinícola Urbana, São Paulo
- Vinícola Mirante do Vale, São Sebastião da Grama
- Família Silotto, Serra Negra
- Família Carra, Serra Negra