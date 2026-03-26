O programa, coordenado pela Casa Civil e InvestSP, é desenvolvido pelas secretarias de Turismo e Viagens (Setur-SP), Desenvolvimento Econômico (SDE), Agricultura e Abastecimento (SAA) e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.

O Governo de São Paulo lança nesta quinta-feira (26) a segunda edição do programa Rotas do Vinho de São Paulo . A iniciativa passa a contar com 87 atrativos voltados para experiências em vinícolas, sendo 22 enodestinos. Os atrativos estão distribuídos em cinco rotas e 38 municípios paulistas, incluindo Jundiaí, Itatiba e Louveira.

A segunda edição das Rotas do Vinho de São Paulo consolida uma política pública estruturada de valorização da vitivinicultura paulista e de fortalecimento do enoturismo como vetor de desenvolvimento regional. O programa estrutura os territórios, organiza a oferta turística e estimula investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e promoção integrada.

“Os vinhos paulistas estão cada vez mais competitivos. A produção só aumenta e o reconhecimento dos nossos vinhos já pode ser celebrado mundo afora, resultado de um programa estruturado para o segmento. É fruto de uma parceria entre governo, produtores, sociedade civil e dos nossos turistas, que validam as experiências em vinícolas”, afirma o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Resultados

Levantamento feito pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), em setembro do ano passado, mostrou que 73,7% das vinícolas integrantes do programa avaliam os resultados como positivos.