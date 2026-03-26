27 de março de 2026
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ENOTURISMO

Região tem 16 adegas em Rota do Vinho de São Paulo

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação / Governo de SP
Os atrativos da 2ª edição do Rotas do Vinho estão distribuídos em cinco rotas e 38 municípios paulistas
Os atrativos da 2ª edição do Rotas do Vinho estão distribuídos em cinco rotas e 38 municípios paulistas

O Governo de São Paulo lança nesta quinta-feira (26) a segunda edição do programa Rotas do Vinho de São Paulo. A iniciativa passa a contar com 87 atrativos voltados para experiências em vinícolas, sendo 22 enodestinos. Os atrativos estão distribuídos em cinco rotas e 38 municípios paulistas, incluindo Jundiaí, Itatiba e Louveira.

O programa, coordenado pela Casa Civil e InvestSP, é desenvolvido pelas secretarias de Turismo e Viagens (Setur-SP), Desenvolvimento Econômico (SDE), Agricultura e Abastecimento (SAA) e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.

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A segunda edição das Rotas do Vinho de São Paulo consolida uma política pública estruturada de valorização da vitivinicultura paulista e de fortalecimento do enoturismo como vetor de desenvolvimento regional. O programa estrutura os territórios, organiza a oferta turística e estimula investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e promoção integrada.

“Os vinhos paulistas estão cada vez mais competitivos. A produção só aumenta e o reconhecimento dos nossos vinhos já pode ser celebrado mundo afora, resultado de um programa estruturado para o segmento. É fruto de uma parceria entre governo, produtores, sociedade civil e dos nossos turistas, que validam as experiências em vinícolas”, afirma o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Resultados

Levantamento feito pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), em setembro do ano passado, mostrou que 73,7% das vinícolas integrantes do programa avaliam os resultados como positivos.

Segundo os dados, 82% das vinícolas reportaram aumento no número de visitantes desde o lançamento da iniciativa, com crescimento médio de 27% no fluxo turístico. O gasto médio por visitante é de R$ 204, impulsionando diretamente a economia das cidades envolvidas e das propriedades produtoras de vinho.

O programa também estimula novos investimentos: 92% das vinícolas já iniciaram ou pretendem iniciar obras de melhoria em infraestrutura, sendo que 38,5% dessas iniciativas são motivadas diretamente pelo aumento da demanda turística.

O impacto também chegou ao mercado de trabalho. Cerca de 67,9% das vinícolas afirmaram estar contratando novos funcionários e, em 52,6% dos casos, as contratações foram justificadas pelo crescimento no número de visitantes. O dado reforça o potencial do programa não apenas para atrair turistas, mas também para gerar empregos no interior.

Outro reflexo positivo é a diversificação da oferta turística: 96% das vinícolas estão criando ou ampliando experiências para o visitante, como degustações guiadas, passeios entre vinhedos, eventos culturais e gastronômicos. Mais da metade dessas iniciativas (55,6%) responde diretamente ao aumento da procura desde a implementação do programa.

Confira a lista completa de estabelecimentos:

  • Circuito das Frutas
  • Adega Beraldo di Cale, Jundiaí
  • Adega Fontebasso, Jundiaí
  • Adega Marquesim, Jundiaí
  • Adega Sibinel, Jundiaí
  • Adega Maziero, Jundiaí
  • Casa de Pizzo, Jundiaí
  • Vinícola Galvão, Jundiaí
  • Vinícola Castanho, Jundiaí
  • Vinícola do Português, Jundiaí
  • Casa Martins, Jundiaí
  • Casa Cereser, Jundiaí
  • Vinícola Oliveira, Jundiaí
  • Vinícola Saccomani, Jundiaí
  • Vinícola Villa Tordin, Valinhos
  • Adega Família Ferragut, Vinhedo
  • Villaggio Brunelli, Jundiaí
  • Adega Rosso Naturale, Itatiba
  • Vinícola Família Baccetti, Vinhedo
  • Bramasole Vinho de Boutique, Indaiatuba
  • Vinícola Micheletto, Louveira
  • Rota Alta Mogiana
  • Vinícola Biagi, Cravinhos
  • Vinícola Terras Altas, Ribeirão Preto
  • Arcano Vinícola, Franca
  • Vinícola Marchese Di Ivrea, Ituverava
  • Vinhedo Ana Diniz, Cristais Paulista
  • Alto da Mantiqueira
  • Vinícola Ferreira, Campos do Jordão
  • Espaço Essenza Vinícola Boutique, Santo Antônio do Pinhal
  • Vinícola Entre Vilas, São Bento do Sapucaí
  • Vinícola Raízes do Baú, São Bento do Sapucaí
  • Vinícola Villa Santa Maria, São Bento do Sapucaí
  • Bandeirantes
  • Vinhos Frank, São Roque
  • Vinhos Quinta do Olivardo, São Roque
  • Vinhos Alma Galiza, São Roque
  • Vinhos RilaVida, São Roque
  • Bellaquinta Vinhos Finos, São Roque
  • Vinícola Canguera, São Roque
  • Vinícola Casa da Árvore, São Roque
  • Vinícola Ferreira & Passero Vinhos, São Roque
  • Vinícola Góes, São Roque
  • Vinícola Maria Herminda, Porto Feliz
  • Vinícola Palmeiras, São Roque
  • Vinícola Quinta dos Guimarães, São Roque
  • Vinícola XV de Novembro, São Roque
  • Viti-vinícola Bella Aurora, São Roque
  • Vila Don Patto, São Roque
  • Vinhos Sorocamirim, São Roque
  • Vinícola Terra do Vinho, São Roque
  • Serra dos Encontros
  • Casa Almeida Barreto, Espírito Santo do Pinhal
  • Casa Verrone, Itobi
  • Terra de Antônio, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Amana, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Floresta, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Guaspari, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola InnVernia, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinhas Lerosa, Águas da Prata
  • Vinícola Merum, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Mirantus, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Nicolino, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Terra Nossa, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Três Batalhas, Águas da Prata
  • Vinícola Bonventi, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Lattarini, Santo Antônio do Jardim
  • Vinícola L’Origine, Santo Antônio do Jardim
  • Rancho Churrascada, Espírito Santo do Pinhal
  • Vinícola Famiglia Barthô, Espírito Santo do Pinhal     
  • Enodestinos
  • Vinícola Carmela, Amparo
  • Vinícola Terrassos, Amparo
  • Vinícola Casa Vinet, Amparo
  • Vinicola Familia Silva, Angatuba
  • Vinícola Refúgio, Bofete
  • Vinícola Walachai, Campinas
  • 1300 Estate, Cunha
  • Vinícola Casa Soncini, Itaí
  • Vinícola Família Marques, Itapetininga
  • Cave D’Eliza, Leme
  • Vinícola Casagrande, Lençóis Paulista
  • Vinícola Dejota, Pardinho
  • Vinícola Ferracini, Penápolis
  • Vinícola Alma da Videira, Piracicaba
  • Vinícola Villa Naná, Presidente Prudente
  • Vinícola Davo, Ribeirão Branco
  • Vinicola San Raphael, São Miguel Arcanjo
  • Vinícola Urbana Alma Gêmea, São Paulo
  • Vinícola Urbana, São Paulo
  • Vinícola Mirante do Vale, São Sebastião da Grama
  • Família Silotto, Serra Negra
  • Família Carra, Serra Negra

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