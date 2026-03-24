Um pintor foi detido após causar pânico dentro de um ônibus coletivo em Jundiaí, nesta segunda-feira (23). A abordagem foi realizada por policiais civis da Central de Flagrantes, na avenida 9 de Julho, depois que o motorista entrou na delegacia pedindo socorro.

Os policiais estavam no plantão quando foram surpreendidos pelo motorista do ônibus, que solicitou ajuda ao relatar que um passageiro, armado com uma faca, havia intimidado outras pessoas durante o trajeto. Segundo o condutor, o homem raspava a lâmina no assoalho do veículo, como se estivesse afiando a faca, o que provocou medo entre os passageiros.

Os agentes foram até o coletivo e realizaram a abordagem, desarmando o suspeito e efetuando a detenção.