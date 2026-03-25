Um homem foi morto com um tiro na noite desta quarta-feira (25), em Cabreúva, em uma suposta cobrança de dívida que ele estaria fazendo contra o suspeito do crime.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito estava em sua casa, quando um homem chegou para cobrar uma dívida. Eles tiveram um desentendimento e o cobrador teria invadido a residência dele.

O suspeito, que é Colecionador Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e tinha em casa uma pistola 9mm e um revólver calibre 38, usou uma das armas para se defender, baleando o cobrador da dívida, que tentava agredi-lo.