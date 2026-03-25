26 de março de 2026
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BALEADO

NESTA NOITE: Cobrança de dívida termina em homicídio

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ / ILUSTRAÇÃO
Os PMs detiveram o suspeito no local
Os PMs detiveram o suspeito no local

Um homem foi morto com um tiro na noite desta quarta-feira (25), em Cabreúva, em uma suposta cobrança de dívida que ele estaria fazendo contra o suspeito do crime.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito estava em sua casa, quando um homem chegou para cobrar uma dívida. Eles tiveram um desentendimento e o cobrador teria invadido a residência dele.

O suspeito, que é Colecionador Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e tinha em casa uma pistola 9mm e um revólver calibre 38, usou uma das armas para se defender, baleando o cobrador da dívida, que tentava agredi-lo.

Policiais militares foram acionados, assim como uma ambulância, mas ele não resistiu e morreu.

A ocorrência está em andamento. Mais informações a qualquer momento.

Obs. A matéria foi atualizada às 22h35 para acréscimo e correção de informações iniciais.

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