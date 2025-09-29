Jundiaí comemora aumento de visitantes nas Rotas Turísticas

Comemorado internacionalmente no último sábado (27), o Dia do Turismo encontra em Jundiaí motivos crescentes para celebração, diante do fortalecimento do setor e dos resultados positivos, com duas novas Rotas Turísticas lançadas em 2025 – a Rota Turística Afro e a Rota dos Sabores -, o município conta, anualmente, com mais de 1,4 milhão de turistas, gerando, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal, mais de 10 mil empregos formais.
Com base nos levantamentos da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), do total de visitantes, para além da categoria Turismo de Negócios, cerca de 70% enquadram-se na categoria Turismo Rural, totalizando, portanto, cerca de 980 mil visitantes às dez Rotas Turísticas do Município.
Professores na capital, Márcia Gonçalves e André da Silva somaram-se a esta estatística, visitando uma das adegas da Rota do Vinho. “Aproveitamos a folga da tarde e viemos para cá. O passeio começou pelo almoço, comemos nhoque e polpetone, com direito a um cannoli de sobremesa. Agora, quis vir aqui para trazer meu marido, pois já fiz uma visita e me lembro da atenção e do acolhimento. É muito sossego, paz e tranquilidade”, comentou o casal que mora no bairro de Pirituba.
A analista de compras Emily Moskoski, de Itu, também aproveitou um dia ensolarado para explorar a região rural da cidade. “Passo bastante por Jundiaí a caminho de São Paulo, mas hoje quisemos aproveitar a cidade. A ideia é conhecer algumas vinícolas e aproveitar para comer algo, já que os restaurantes daqui são muito famosos”, comentou, acompanhada do marido, Marcelo Hauser, e dos amigos, Luciano Pereira e Angélica Conceance.
Já a família Nascimento, de Guariba, município da região de Ribeirão Preto, está a passeio na cidade para o fim de semana. Acompanhada do pai, o comerciante aposentado Benedito, e do irmão, o também comerciante Uilton, Liliane vem com frequência a Jundiaí, onde moram sua sogra e amigos. “O que Jundiaí tem de melhor? Acho que as suas adegas. Talvez também a Festa da Uva e o seu macarrão de vinho. E, claro, seu povo hospitaleiro”, comentou a enfermeira.
Do outro lado do balcão, Ricardo Silva é um dos profissionais que atuam como guia turístico e proprietário de agência no município. Atuante na região há cerca de dez anos, Ricardo atende anualmente cerca de 500 pessoas.
“No início, identifiquei a falta de mão de obra especializada em atividades na natureza e, por isso, busquei formação. Atuo em cerca de dez roteiros na região, principalmente com Turismo Rural, em caminhadas nos bairros rurais e na Serra do Japi, mas também com Enoturismo. Tudo isso com uma proposta diferente, que permite a interação do visitante com a vida do agricultor, o nascer e pôr do sol, cachoeiras e atividades vespertinas, que fazem com que as pessoas se apaixonem e retornem. São muitos os vovôs e aposentados, que buscam opções de lazer em contato com a natureza, e, além do público da capital e região, também estrangeiros, que se encantam com as coisas mais simples, a abundância da nossa fauna e nossa flora, as frutas nos pomares, além da gastronomia”, diz ele.