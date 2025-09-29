Jundiaí comemora aumento de visitantes nas Rotas Turísticas

Comemorado internacionalmente no último sábado (27), o Dia do Turismo encontra em Jundiaí motivos crescentes para celebração, diante do fortalecimento do setor e dos resultados positivos, com duas novas Rotas Turísticas lançadas em 2025 – a Rota Turística Afro e a Rota dos Sabores -, o município conta, anualmente, com mais de 1,4 milhão de turistas, gerando, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal, mais de 10 mil empregos formais.

Com base nos levantamentos da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat), do total de visitantes, para além da categoria Turismo de Negócios, cerca de 70% enquadram-se na categoria Turismo Rural, totalizando, portanto, cerca de 980 mil visitantes às dez Rotas Turísticas do Município.

Professores na capital, Márcia Gonçalves e André da Silva somaram-se a esta estatística, visitando uma das adegas da Rota do Vinho. “Aproveitamos a folga da tarde e viemos para cá. O passeio começou pelo almoço, comemos nhoque e polpetone, com direito a um cannoli de sobremesa. Agora, quis vir aqui para trazer meu marido, pois já fiz uma visita e me lembro da atenção e do acolhimento. É muito sossego, paz e tranquilidade”, comentou o casal que mora no bairro de Pirituba.