O homicídio de um homem de 54 anos, ocorrido na noite desta quarta-feira (25), no bairro Villarejo, em Cabreúva, foi registrado como legítima defesa pelo delegado plantonista Daniel Ghetti do Prado. De acordo com o entendimento da autoridade policial, a vítima foi morta dentro da casa do suspeito após invadir o imóvel, promover danos e fazer ameaças contra ele e sua família. O autor do disparo é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e utilizou uma de suas armas para se defender.

O suspeito, que trabalha como pedreiro, relatou que há cerca de um ano mantinha relações comerciais com a vítima, envolvendo a compra e venda de um maquinário. A negociação teria gerado uma dívida, que vinha sendo cobrada de forma considerada ameaçadora. Ainda segundo o relato, antes de ir até a residência, a vítima teria avisado que faria a cobrança pessoalmente, em tom de ameaça.

Quando chegou ao imóvel, o homem teria iniciado agressões contra o portão, tentando invadir a residência. O pedreiro afirmou que tentou realizar disparos de advertência com uma de suas armas, uma pistola calibre .380, mas a arma apresentou falha. Em seguida, a vítima teria utilizado uma motocicleta para atingir o portão diversas vezes, conseguindo derrubá-lo. Nesse momento, a esposa do suspeito se escondeu em uma edícula.