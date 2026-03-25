26 de março de 2026
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Acusado de tentar matar a ex-esposa é preso ao sair do trabalho

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais o prenderam no momento em que saía do trabalho
Os policiais o prenderam no momento em que saía do trabalho

Um homem acusado pela Justiça de Santa Catarina de tentativa de homicídio contra a ex-esposa, e que tinha contra si um mandado de prisão preventiva para que aguarde o julgamento pelo crime, foi capturado nesta terça-feira (23), em Jundiaí, por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Os policiais civis de Jundiaí receberam do Poder Judiciário de Santa Catarina a solicitação para cumprimento do mandado de prisão contra o acusado - a acusação já foi feita à Justiça e o caso aguarda julgamento - e realizaram diligências nos endereços indicados na ordem judicial.

Durante campana, os investigadores conseguiram abordá-lo na saída do trabalho, em frente à empresa onde estava empregado.

O homem não reagiu à prisão e foi informado sobre a existência do mandado judicial em aberto.

Ele foi conduzido à delegacia para formalização da captura e permaneceu à disposição da Justiça.

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