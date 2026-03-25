Um homem acusado pela Justiça de Santa Catarina de tentativa de homicídio contra a ex-esposa, e que tinha contra si um mandado de prisão preventiva para que aguarde o julgamento pelo crime, foi capturado nesta terça-feira (23), em Jundiaí, por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Os policiais civis de Jundiaí receberam do Poder Judiciário de Santa Catarina a solicitação para cumprimento do mandado de prisão contra o acusado - a acusação já foi feita à Justiça e o caso aguarda julgamento - e realizaram diligências nos endereços indicados na ordem judicial.

Durante campana, os investigadores conseguiram abordá-lo na saída do trabalho, em frente à empresa onde estava empregado.