Guardas Municipais de Apoio Tático prenderam um homem por violência doméstica na tarde desta terça-feira (24), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Ele é suspeito de agredir a esposa durante uma discussão. Cansada de apanhar, ela solicitou medida protetiva de urgência, com o objetivo de que o agressor seja afastado do lar para garantir sua segurança

A Guarda Municipal foi acionada por meio do telefone 153, após uma mulher relatar que estava sendo agredida pelo marido. Os guardas Zarantonello, Fialho e Franciane foram até o endereço e encontraram a vítima na calçada da residência, bastante abalada e chorando.

Segundo o relato, durante uma discussão, o homem a empurrou no momento em que ela estava sentada em uma cadeira, provocando a queda. A mulher afirmou estar sentido dores pelo corpo e relatou que quase bateu a cabeça na quina de uma mesa, o que poderia ter causado ferimentos mais graves.