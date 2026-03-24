26 de março de 2026
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EM JUNDIAÍ

Cansada de apanhar, mulher pede que o marido seja afastado do lar

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os guardas encontraram a vítima chorando na calçada
Os guardas encontraram a vítima chorando na calçada

Guardas Municipais de Apoio Tático prenderam um homem por violência doméstica na tarde desta terça-feira (24), na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Ele é suspeito de agredir a esposa durante uma discussão. Cansada de apanhar, ela solicitou medida protetiva de urgência, com o objetivo de que o agressor seja afastado do lar para garantir sua segurança

A Guarda Municipal foi acionada por meio do telefone 153, após uma mulher relatar que estava sendo agredida pelo marido. Os guardas Zarantonello, Fialho e Franciane foram até o endereço e encontraram a vítima na calçada da residência, bastante abalada e chorando.

Segundo o relato, durante uma discussão, o homem a empurrou no momento em que ela estava sentada em uma cadeira, provocando a queda. A mulher afirmou estar sentido dores pelo corpo e relatou que quase bateu a cabeça na quina de uma mesa, o que poderia ter causado ferimentos mais graves.

Ela também contou que já havia sido vítima de outras agressões por parte do companheiro e que já registrou boletins de ocorrência anteriores. Desta vez, porém, ela solicitou medida protetiva de urgência para que o agressor seja afastado do lar.

O suspeito foi localizado no quintal da casa e aparentava estar embriagado. Ele não resistiu à abordagem e foi detido.

Conduzido ao Plantão Policial, o homem foi preso em flagrante.

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