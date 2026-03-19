A cultura também é um espaço de encontro e memória. Reforçando esse papel, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para o Edital nº 02/2026, que selecionará projetos de oficinas culturais voltadas ao público idoso, com idade a partir de 60 anos. A iniciativa busca ampliar o acesso da população às atividades culturais, promovendo espaços de convivência, aprendizado e expressão artística.

Inscreva-se

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma on-line até o dia 22 de abril de 2026. O edital completo pode ser consultado neste link e o formulário de inscrição está disponível neste link. A previsão é que as oficinas selecionadas iniciem suas atividades a partir de 1º de julho de 2026.

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