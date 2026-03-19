A cultura também é um espaço de encontro e memória. Reforçando esse papel, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para o Edital nº 02/2026, que selecionará projetos de oficinas culturais voltadas ao público idoso, com idade a partir de 60 anos. A iniciativa busca ampliar o acesso da população às atividades culturais, promovendo espaços de convivência, aprendizado e expressão artística.
Inscreva-se
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma on-line até o dia 22 de abril de 2026. O edital completo pode ser consultado neste link e o formulário de inscrição está disponível neste link. A previsão é que as oficinas selecionadas iniciem suas atividades a partir de 1º de julho de 2026.
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Ao todo, serão selecionados 14 projetos. Entre as modalidades previstas no edital estão capoeira, coral, inclusão digital (cibercultura), dança de ritmos brasileiros, dança terapêutica, escrita a partir de memórias, fotografias e oralidade e teatro. As oficinas poderão acontecer em diferentes espaços do município, incluindo equipamentos públicos e locais indicados em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
Podem participar pessoas físicas ou jurídicas com atuação comprovada na área cultural, maiores de 18 anos. Cada proponente poderá inscrever até três propostas, sendo possível ser contemplado em até duas delas.