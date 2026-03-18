O festival é dividido em categorias de acordo com a faixa etária dos participantes: Infantil, Juvenil I, Juvenil II, Adulto, 40+ e 60+, permitindo a participação de bailarinos de diferentes gerações. As coreografias também devem ser inscritas em modalidades específicas de dança, que incluem estilos como ballet clássico, neoclássico, contemporâneo, jazz, danças urbanas, danças populares, dança de salão, dança esportiva, sapateado americano e estilo livre, entre outros.

Com inscrições abertas até o dia 16 de abril, o Enredança Jundiaí chega à sua 28ª edição neste ano, reconhecido como um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural da cidade. Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o festival reforça seu papel estratégico na valorização da dança, reunindo bailarinos, coreógrafos, professores e grupos de diversas regiões do Brasil, em um grande intercâmbio artístico.

Além disso, a programação é organizada em duas frentes: a Mostra Competitiva, na qual as coreografias são avaliadas por uma comissão especializada e concorrem a premiações e classificações dentro de suas categorias, e a Mostra Paralela, que leva as apresentações para outros espaços da cidade, descentralizando a arte e aproximando a dança do público. Todas as coreografias inscritas na Mostra Competitiva também serão apresentadas na Paralela, mas quem não deseja participar da avaliação pode se inscrever apenas nesta última, voltada às apresentações na cidade.

Inscreva-se

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de abril por bailarinos solos, duos, trios, grupos, escolas e companhias de dança de todo o país. Para se inscrever, acesse este link. Para obter mais informações sobre o edital, acesse este link.

Apresentações

As apresentações da Mostra Competitiva acontecerão entre os dias 15 e 31 de maio, no Teatro Polytheama, reunindo diferentes linguagens da dança em uma programação voltada tanto ao público quanto aos profissionais da área.