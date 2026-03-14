Os municípios de Campo Limpo Paulista (29/3), Itupeva (5/4), Louveira (4/4) e Várzea Paulista (28/3) terão oficinas de trabalhos manuais, atrações musicais, contações de histórias e teatro dentro do Circuito Sesc de Artes. Neste ano, mais de 130 cidades vão receber, entre 21 de março a 26 de abril, sessões de teatro, música, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias, contemplando trabalhos contemporâneos e aqueles que resgatam fazeres e culturas tradicionais.

Várzea Paulista (28 de março)

A programação acontece das 15h às 19h no Parque Bertioga (avenida Padre Jordan, 1280 – Jardim Bertioga). Baile da Praça, com DJ Chakal; Cor-Ação, com o Núcleo Pé de Zamba

CORP+S, com a Troupe Guezá; jogos de criação de cartazes regionais, com o Coletivo (in)pressão são algumas das atrações.

Campo Limpo Paulista (29 de março)

A programação acontece das 15h às 19h no Centro Cultural de Lazer Praça da Biblia (avenida Alfried Krupp, 1025 – Centro Jardim America). Oficina de Robôs Tek-Nautas, com o Ateliê Olavo Tenório; Histórias do Nosso Quintal: Palavras d'água, com o Núcleo Ferruada

Oficina para todos os Corp+s, com a Troupe Guezá

Louveira (4 de abril)