Homens e instituições que atuam pelo fim da violência contra a mulher serão premiadas com a Comenda Laço Branco. A ação está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16).
A senadora Augusta Brito (PT-CE) é a autora da norma, a Resolução n° 1/2026. O documento explica que o título será entregue a até três homens ou instituições, a cada edição.
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A cerimônia deverá ocorrer preferencialmente na semana do dia 6 de dezembro, data em que é comemorado o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
A norma prevê a criação do Conselho da Comenda Laço Branco, com a participação de um senador ou uma senadora de cada partido político com representação na Casa, para julgar os nomes indicados pelos parlamentares.