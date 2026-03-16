17 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
RECONHECIMENTO

Instituições que combatem violência contra mulher serão premiadas

Por Da redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Agência Brasil
Texto está publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (16)
Texto está publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (16)

Homens e instituições que atuam pelo fim da violência contra a mulher serão premiadas com a Comenda Laço Branco. A ação está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16).

A senadora Augusta Brito (PT-CE) é a autora da norma, a Resolução n° 1/2026. O documento explica que o título será entregue a até três homens ou instituições, a cada edição.

LEIA MAIS:

A cerimônia deverá ocorrer preferencialmente na semana do dia 6 de dezembro, data em que é comemorado o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A norma prevê a criação do Conselho da Comenda Laço Branco, com a participação de um senador ou uma senadora de cada partido político com representação na Casa, para julgar os nomes indicados pelos parlamentares.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários