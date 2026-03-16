Homens e instituições que atuam pelo fim da violência contra a mulher serão premiadas com a Comenda Laço Branco. A ação está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16).

A senadora Augusta Brito (PT-CE) é a autora da norma, a Resolução n° 1/2026. O documento explica que o título será entregue a até três homens ou instituições, a cada edição.

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