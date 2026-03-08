Para a mulher, conseguir sair de um relacionamento violento é difícil. “Você sente um misto de sentimentos. Você gosta da pessoa, odeia a pessoa, e aí você acha que a pessoa vai mudar, e aí você começa a se sentir culpada também, achando que é você que errou, que você que é culpada.” Para ela, o amor próprio é fundamental para passar por isso. “A gente precisa de amor próprio. Quando a gente não se ama, a gente se coloca em uma situação vergonhosa, uma situação de humilhação, sem nos olhar. É tão estranho, porque é uma necessidade. A mesma pessoa que te fere, você espera que seja a mesma pessoa que vai te curar, e isso nunca vai acontecer. Então é bem triste, mas as mulheres precisam de amor próprio, olhar pra si e ver que a gente merece uma coisa melhor”, comenta.

A violência para Marina, 73 anos, começou na infância, com as surras do pai. Aos 14 anos, forjou sua própria perda de virgindade para se casar. O que ela não sabia é que saía do inferno para cair direto nas mãos de outro demônio, como ela mesma diz. Apanhou tanto do marido, que acabou perdendo um bebê. Desistiu do casamento e veio para São Paulo, onde passou a se prostituir. Nas ruas, a violência era crescente. "Mas um dia entendi que homem nenhum podia bater mais em mim, e comecei a revidar."

Ao abandonar a prostituição, estabeleceu-se como diarista, ajudante de cozinha, confeiteira, o que aparecesse. Várias foram suas recaídas no álcool e na droga, mas apanhar nunca mais apanhou. "Eu disse que não queria mais aquela vida para mim, a gente precisa ter opinião e amor próprio. Recaí várias vezes na bebida, mas consegui me livrar deste vício. A gente tem que entender que não precisa ser submissa a nada, nem a homem, nem a bebida." Hoje, aposentada pelo benefício do LOAS, ainda ganha a vida bordando, fazendo crochê e artesanato. "Moro sozinha, mas encontrei minha paz."