O Governo de São Paulo vem impulsionando a expansão do biometano por meio de políticas públicas e regulamentações estratégicas. Atualmente, o estado de São Paulo conta com nove plantas de biometano autorizadas, responsáveis por uma capacidade de produção da ordem de 700 mil metros cúbicos por dia. Em Jundiaí, algumas indústrias instaladas já começaram a utilizar o biometano como fonte de energia em seus processos produtivos. Cidades próximas, como Valinhos e Cajamar, também já contam com empresas que adotaram o combustível em suas operações industriais.

Um dos exemplos em Jundiaí é a multinacional JDE Peet’s, responsável por marcas como Café Pilão, L’OR e Café do Ponto. A empresa anunciou que sua fábrica na cidade passou a operar com biometano a partir de 2026, em parceria com a Ultragaz. A planta é considerada uma das maiores do mundo na produção de café torrado e moído. Outro exemplo é a multinacional alemã Henkel, dona de marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf. A empresa firmou contrato para abastecer sua unidade em Jundiaí com biometano fornecido pela Gás Verde. O volume contratado é de 1,8 milhão de metros cúbicos por ano, suficiente para atender 100% da demanda de gás da planta industrial.

O uso do combustível renovável também se expande na região. Em Valinhos, a fábrica da Unilever passou a operar com biometano. Já em Cajamar, a Natura também adotou a tecnologia em suas operações.