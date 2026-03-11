11 de março de 2026
APROVADA

Lei reduz tributos a empresas com ações contra violência

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Samuel Silva/JJ
Em dia de homenagens, público compareceu em peso para acompanhar a sessão
Em dia de homenagens, público compareceu em peso para acompanhar a sessão

A Câmara Municipal de Jundiaí, mais uma vez, deu destaque a Projetos de Lei (PL) voltados ao público feminino, principalmente àqueles voltados ao combate à violência. Na sessão desta terça-feira (10), foi aprovado o PL nº 14.997/2025, de autoria do vereador Edicarlos Vieira (União), que cria incentivos fiscais para empresas que desenvolvam programas de empoderamento voltados a mulheres vítimas de violência doméstica.

A proposta estabelece que empresas que implementarem ou apoiarem iniciativas de qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo e fortalecimento social poderão receber benefícios como redução de tributos municipais, prioridade em programas de fomento econômico e certificação social concedida pelo poder público.

O acesso aos incentivos será condicionado ao cumprimento de ações, como oferta de capacitação profissional gratuita, programas de empregabilidade e apoio ao empreendedorismo. A identificação das mulheres beneficiadas deverá ser feita pela rede municipal de proteção à mulher, para garantir a confidencialidade necessária.

Durante a discussão da proposta, Edicarlos destacou que a dependência financeira é uma das principais razões que levam muitas mulheres a permanecerem em relações abusivas. “Incentivar a autonomia financeira é fundamental para que vítimas de violência consigam romper o ciclo de agressões e reconstruir suas vidas”, afirmou.

Ainda na mesma sessão, os vereadores aprovaram o projeto da vereadora Mariana Janeiro (PT) que institui a “Semana de Combate à Violência Contra a Mulher” no Calendário Municipal de Eventos. A iniciativa deverá ocorrer anualmente na semana do Dia Internacional da Mulher.

A proposta tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, estimular reflexões na comunidade escolar sobre a prevenção da violência contra a mulher, divulgar mecanismos de assistência às vítimas e promover ações educativas voltadas à igualdade de gênero e ao enfrentamento das diversas formas de violência.

Os vereadores também aprovaram a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (CMPDC), órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal da Casa Civil. A iniciativa tem como objetivo planejar e preparar ações de prevenção e atendimento a ocorrências, com foco na redução de riscos de desastres e na resposta rápida em situações de emergência no município. O projeto é de autoria do Executivo.

