A Câmara Municipal de Jundiaí, mais uma vez, deu destaque a Projetos de Lei (PL) voltados ao público feminino, principalmente àqueles voltados ao combate à violência. Na sessão desta terça-feira (10), foi aprovado o PL nº 14.997/2025, de autoria do vereador Edicarlos Vieira (União), que cria incentivos fiscais para empresas que desenvolvam programas de empoderamento voltados a mulheres vítimas de violência doméstica.

A proposta estabelece que empresas que implementarem ou apoiarem iniciativas de qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo e fortalecimento social poderão receber benefícios como redução de tributos municipais, prioridade em programas de fomento econômico e certificação social concedida pelo poder público.

O acesso aos incentivos será condicionado ao cumprimento de ações, como oferta de capacitação profissional gratuita, programas de empregabilidade e apoio ao empreendedorismo. A identificação das mulheres beneficiadas deverá ser feita pela rede municipal de proteção à mulher, para garantir a confidencialidade necessária.