Viajar pelo mundo é o sonho de muitas pessoas, principalmente quando se é jovem. Alguns querem a aventura de explorar lugares desconhecidos. Outros desejam experimentar novas culturas. Há ainda aqueles que vão pela vontade de conhecer pessoas. Independente da motivação, a maioria se depara com uma dura realidade: viajar é algo extremamente caro.

Essa era a realidade da advogada Nádia Taffarello Soares, há mais de 40 anos. Prestes a completar 60 anos, a defensora pública aposentada, que atualmente advoga junto à filha, conta que descobriu, na adolescência, uma forma de conhecer o mundo, mesmo sem ter muito dinheiro. “Quando eu era jovem, minha família não tinha posses, mas minha mãe sempre fez questão que estudássemos em escola particular. Com 7 anos, comecei a estudar inglês e, aos 15, me formei. Depois de formada, comecei a dar aula na Yázigi e ali descobri um clube de cartas por adesão em que seu nome circulava no mundo inteiro, em diversos países”, explica Nádia.

O clube em questão é o International Pen Friends, um clube fundado em 1967, em Dublin, na Irlanda. O objetivo era permitir que pessoas do mundo inteiro se correspondessem por meio de cartas. Para isso, era preciso preencher um questionário com informações pessoais, hobbies e interesses e o próprio clube seleciona uma lista de pessoas da mesma faixa etária para que se correspondam durante o período de associação, que dura um ano.