Meio século depois, a conquista ainda ecoa na memória de quem viveu aquele momento histórico. Em 1976, o Jundiaí Clube colocou a cidade no topo do basquete nacional ao conquistar, de forma inédita, o Campeonato Brasileiro Juvenil Masculino de Clubes. O título se tornou um dos capítulos mais marcantes do esporte jundiaiense e segue sendo celebrado como símbolo de uma geração que transformou a cidade em referência na modalidade.

A campanha daquele ano representou muito mais do que um troféu. Foi o resultado de um trabalho de formação que começou anos antes e reuniu jovens atletas que cresceram juntos dentro das quadras. Entre eles estava Norberto José da Silva, conhecido no meio esportivo como “Borracha”, que décadas depois também se tornaria um dos técnicos mais respeitados do basquete feminino brasileiro.

Hoje com 68 anos, Borracha guarda lembranças vivas daquele grupo. Segundo ele, o time era formado por jogadores que já dividiam a quadra desde a infância. “Era uma geração que jogava junta desde os 12 anos. Tínhamos uma história de amizade, convivência, companheirismo e muito talento”, recorda.