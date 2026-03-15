Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (15) no Aeroporto de Jundiaí, mas sem feridos, segundo as primeiras informações. Segundo nota enviada ao Jornal de Jundiaí, a aeronave PT-WIB, modelo Citation 550, proveniente do aeroporto de Bragança Paulista se acidentou durante a aproximação para pouso e acabou por ultrapassar o limite da pista, colidindo com o barranco na entrada de veiculos para o hangar da TAM.

Não houve feridos, tendo o piloto conseguido abandonar a aeronave sem maiores complicações. O SERIPA IV, órgão de instigação do CENIPA, responsável pela área de todo o estado de SP já se deslocou para o local. O Centro de Controle Operacional (CCO) da Rede Voa prestou apoio inicial com equipe de bombeiros e interditou a pista por segurança de voo.

Os bombeiros neste momento estão cuidado do vazamento de combustível, mas as operações aéreas estão em normalidade. Ocorrência em andamento.