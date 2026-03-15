Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (15) no Aeroporto de Jundiaí, mas sem feridos, segundo as primeiras informações. Segundo nota enviada ao Jornal de Jundiaí, a aeronave PT-WIB, modelo Citation 550, proveniente do aeroporto de Bragança Paulista se acidentou durante a aproximação para pouso e acabou por ultrapassar o limite da pista, colidindo com o barranco na entrada de veiculos para o hangar da TAM.
Não houve feridos, tendo o piloto conseguido abandonar a aeronave sem maiores complicações. O SERIPA IV, órgão de instigação do CENIPA, responsável pela área de todo o estado de SP já se deslocou para o local. O Centro de Controle Operacional (CCO) da Rede Voa prestou apoio inicial com equipe de bombeiros e interditou a pista por segurança de voo.
Os bombeiros neste momento estão cuidado do vazamento de combustível, mas as operações aéreas estão em normalidade. Ocorrência em andamento.
Os bombeiros neste momento estão cuidado do vazamento de combustível, mas as operações aéreas estão em normalidade