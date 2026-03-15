Segundo o Climatempo, o tempo será estável, com sol predominando durante quase toda manhã e tarde. O dia inicia com temperatura, em torno de 17°. Mas no período da tarde a tendência é aumentar, atingindo até 31°.

O clima ameno da última semana em Jundiaí vai dar lugar a ainda mais calor nesta segunda-feira (16). Após um fim de semana de sol e máximas elevadas, o calorão vai persistir durante a segundona e a temperatura máxima deve ser ainda mais alta que neste domingo (15).

De acordo com o Climatempo, os índices podem chegar a 35%, exigindo atenção redobrada da população. Aumentar a hidratação e escolher horários mais frescos para a prática de atividades físicas ajudam a preservar a saúde.

Próximos dias

Os próximos dias também serão quentes em Jundiaí. Porém, segundo o Climatempo, o calor tende a diminuir com o passar dos dias, principalmente durante as manhãs quando as temperaturas mínimas não deverão passar de 15° nas primeiras horas do dia até quinta-feira (19).

Na sexta a mínima prevista é de 16°; no sábado e no domingo alcança 19°. Já as máximas sofrem quedas ligeiras entre terça e domingo, variando entre 26° e 29°. Os dias serão marcados por períodos de sol entre nuvens e chuvas esparsas, marcando o fim do verão e o início do outono.